İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ı kınadı

İİT, ABD Başkanı Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi dışına çıkarma çağrısı, Filistin toprakları üzerindeki iddia edilen İsrail egemenliğine destek ve UNRWA'ya sağlanan fonların askıya alınmasına ilişkin açıklamalarını kınadı.

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi dışına çıkarma çağrısı, Filistin toprakları üzerindeki iddia edilen İsrail egemenliğine destek ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonların askıya alınmasına ilişkin açıklamalarını kınadı.

İİT'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi dışına çıkarma çağrısı, Filistin toprakları üzerindeki iddia edilen İsrail egemenliğine destek ve UNRWA'ya sağlanan fonların askıya alınmasına ilişkin açıklamaları kınandı.

İİT'nin açıklamasında, Trump'ın açıklamalarının işgalin, sömürgeci yerleşimin ve Filistin topraklarının zorla ele geçirilmesinin pekişmesine katkıda bulunacağı, bunun da uluslararası hukuk ilkelerinin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararı da dahil olmak üzere ilgili BM kararlarının açık bir ihlalini oluşturacağı, barış şansını zayıflatacağı ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağı kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi, demografik veya hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü planın kesin olarak reddedildiği açıklamada, Gazze Şeridi'nin, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, İsrail'in tamamen geri çekilmesi, Filistinlilerin topraklarındaki kararlılıklarının güçlendirilmesi ve evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri, Gazze Şeridi'ne acil yardım, ekonomik iyileştirme ve yeniden inşasının sağlanması ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği tüm suçlarından dolayı hesap vermesinin sağlanması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Örgütün UNRWA'ya ve onun oynadığı merkezi ve yeri doldurulamaz rolüne olan kararlı desteğinin yinelendiği açıklamada, Filistinli mültecilerin haklarına ilişkin uluslararası kararlılığın tanığı ve bölgede bir istikrar unsuru olması dolayısıyla UNRWA'nın varlığını veya yasal yetkisini baltalamaya yönelik her türlü girişimin kesin olarak reddedildiği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekmişti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.