Ukrayna'dan Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 25 bin 650 asker, 199 uçak, 158 helikopter ve 1145 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-9 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 150 askerini daha kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Rus ordusunun toplam 25 bin 650 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1145 tank, 2 bin 764 zırhlı araç, 513 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı. Rus güçlerinin 1970 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 377 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. AA

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