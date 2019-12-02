20 bin atamayı kabul etmiyoruz

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın öğretmen atamaları ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Oktay’ın 20 bin öğretmen atanacağını ifade eden açıklamasını erken 1 Nisan şakası olarak nitelendiren Geylan, taleplerinin Şubat ayında 60 bin atama olduğunu söyledi. Türk Eğitim-Sen’in geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaptığı araştırmaya göre ülkemizde ücretli öğretmen sayısının 74 ilde 83 bin 783 olduğunu bildiren Geylan, norm kadro açığının da 150 bin civarında olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 700 bine yakın atama bekleyen öğretmen olduğuna yönelik açıklamasını da hatırlatan Geylan, “100 bine yakın ücretli öğretmenin çalıştırıldığı, 150 bine yakın öğretmen ihtiyacının olduğu bir durumda Şubat’ta 60 bin atama makul olandır. Bunun altında yapılacak bir atama ne eğitimin ihtiyaçlarına ne de beklentilere uygundur. Öğretmen açığını kölelik sistemi olan ücretli öğretmenlikle gidermeye çalışmak, iki yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının öğretmen olarak görevlendirilmesine göz yummak, öğrencilerin kaliteli bir eğitim almasının önüne engeller koymak rekabetçi, donanımlı, yeniliklere açık bir eğitim sistemi hedefiyle çelişmektedir” diye konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz