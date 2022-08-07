20 soruyu tam yapanlar açıklansın

YÖK eski Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlyas Doğan, son KPSS skandalında yüksek puan alanların açıklanmayacağını ileri sürdü.

KPSS’de 2010 yılında yaşanan soru çalınma skandalı ile ilgili soruşturmayı yürüten dönemin YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlyas Doğan, yeni skandalla ilgili olarak “Bu yüksek puan alan ve özellikle bu 20 soruyu ful yapanlar kimlerdir, bunların ortaya çıkması gerekir. Bunlar muhtemelen; belirli bir grubun soruları önceden elde ettiklerini düşündürecek tarzda bir durumdur. Bu muhtemelen kamuoyu ile paylaşılmayacaktır” dedi.

2022 KPSS sorularının bir kısmının Yediiklim Yayınevi’nin sınav öncesindeki deneme sınavları sorular ve şıklarıyla birlikte tıpatıp aynı olması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Güvenlik açığı gündeme gelirken, olayın ortaya çıkması sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Doğan, yeni yaşanan KPSS skandalı ile ilgili olarak, mülakatta elenen öğrencileri anımsatarak, bu sefer farklı bir yöntem denenmiş olma ihtimaline dikkat çekti. Doğan, bu yorumunu şöyle açıkladı: “Bu iptal edilen sınav en geniş kapsamlı sınav. Daha önce düşük puan alanlara sözlü bölümde yüksek puan vermek, yazılı da yüksek puan alanlara düşük vermek şeklinde izlenen bir politika vardı. Bu tabii toplum nezdinde dikkat çekti. Muhtemelen bu cevapların yayınlanıp, bu sorular hakkında bilgi sahibi olanların yüksek puan aldıkları muhakkaktır. İncelendiğinde bu görünecektir. Şöyle bir düşünce oluştu muhtemelen, 20’nin üzerinde soru paylaşılmış olmasaydı; ‘Zaten bunlar yüksek puan almışlardı’ diye düşünecekti toplum ve ‘Yüksek puan alanların atanması normaldir’ diye bir algı oluşacaktı.”

Ankara - anka