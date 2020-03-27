2020 YKS müfredatı açıklandı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığı'na soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. YKS'de 9. 10. 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınfınin birinci döneminden sorular sorulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. Buna göre, YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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