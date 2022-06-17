400 bin üniversite mezunu icralık

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te yaptığı konuşmada, yükseköğretim kredi borcu olan üniversite mezunlarının borç faizlerinin silinip anaparanın da sürekli bir işe girdikten sonra makul taksitlerde ödemelerine olanak sağlanması gerektiğini söyledi.

Genç işsizliğin sürekli arttığı ülkemizde, gençlerin düzenli bir iş bulmakta zorlandığını belirten Gürer, iş bulamayan üniversite mezunlarının yükseköğrenim kredi borçlarını ödeyemediklerine dikkat çekti. 5 milyon gencin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne kredi borcunun bulunduğuna değinen Gürer, borçlarını ödeyemediği için icralık olan gençlerin sayısının ise 400 bin civarında olduğunu bildirdi.

Taksitlere bölümleli

Üniversite mezunlarının iki yıl içinde kredilerini ödeyememeleri halinde ÜFE oranında işleyen faize bir de gecikme faizinin işlediğini belirten CHP’li Gürer, “Ana borç kısa sürede katlanmaktadır. Borcu bulunan gençlerin faizleri silinmelidir. Anapara ödemeleri sürekli bir işe girdikten sonra makul taksitlere bölünmelidir” teklifinde bulundu.

Ankara - Ahmet Terzi