5.5 milyon genç eğitim kredisini ödeyemiyor

Yoksulluğun gençleri bunalıma sürüklediğini belirten KYK Borçluları Hareketi Sözcüsü Merve Bektaş, “5.5 milyon KYK borçlusu var ve bunun yaklaşık 400 bini icralık” dedi.

Türkiye’de milyonlarca yurttaş yoksulluk ve işsizlik kıskacında yaşamını sürdürmekte zorlanırken, dar gelirli ailelerin çocukları da eğitimlerine devam edebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) öğrenim kredisi alıyor. Ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı bu krediler ödenemiyor. KYK Borçluları Hareketi Sözcüsü Merve Bektaş’ın aktardığına göre 5.5 milyon KYK borçlusu var ve bunun yaklaşık 400 bini icralık. Bu sayının yıl geçtikçe katlanarak arttığını belirten Bektaş “Deneyimsiz olduğumuz için işlere alınmıyoruz, alınırsak da çok düşük ücretlere çalışıyoruz” dedi.

‘İCRALIK NE EVİMİZ NE DE ARABIMIZ VAR’

Yüz binlerce gencin KYK borcu nedeniyle icralık olduğunu belirten Bektaş “Bu insanların icra edilecek hiçbir şeyi yok. Evleri, arabaları yok, önemli bir kısmının maaşları bile yok. Bir iş bulabilmek için okumak zorundasın, okumak için borçlanmak zorundasın” dedi. Bektaş kendi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Asgari ücrete çalışıyorum ve ailemin evinde yaşıyorum. Maaşımın büyük bir bölümünü yola harcıyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorum. İzin günlerinde ya hiç evden çıkmıyorum. Yoksulluk hali insanı sosyal yaşamdan koparıyor, sosyal yaşamdan kopunca da insan bunalıma girebiliyor.”

Haber Merkezi