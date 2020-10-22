5 milyon KYK’lı borçlu

KYK Borçluları Hareketi, “Aldığımız borçları ödeyemiyoruz, çünkü geçinemiyoruz” dedi.

Kredi borçlarının silinmesi talebi ile bir araya gelen öğrencilerin oluşturduğu KYK Borçluları Hareketi, bir an önce adım atılmasını ve borçlarının tamamının silinmesini istiyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) geri ödemeli öğrenci kredisi alanların sayısı beş milyonu geçti. Hali hazırda borçlarını ödeyemediği için icraya verilen öğrenci sayısı ise üç yüz bini bulmuş durumda. İçerisinde üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların bulunduğu bir grup genç, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak için bir araya gelerek KYK Borçluları Hareketi’ni oluşturdu. Hareket, borçlarının yapılandırılmasını, faizlerin silinmesini ya da ödemenin ertelenmesini değil, tamamının silinmesini talep ediyor.

ANKARA’YA YÜRÜYECEKLER

Hareket üyesi Merve Bektaş’a göre her öğrenciye kredi değil, burs verilmesi ve bunun yeterli miktarlara tekabül etmesi gerekiyor. Bektaş, acil bir somut adım atılmadığı takdirde Ankara’ya yürüyüş başlatacaklarını belirterek, “KYK borçları 14 kere Meclis’e geldi ama bir çözüme ulaşmadı. Bütün bunlar olurken aylık 1,4 oranında faizlerle borçlarımız ikiye, üçe katlandı. Hakkımızda haciz işlemleri başlatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 5 milyon borçlu gençten bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.