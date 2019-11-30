"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

55 binden fazla aday YDS sınavına katılacak

30 Kasım 2019, Cumartesi 10:52
ÖSYM tarafından düzenlenecek YDS'ye 55 bin 580 aday katılacak.

Yarın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/3), 41 ilde, 47 sınav merkezinde uygulanacak.

Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren YDS/3, İngilizce düzenlenecek.

Toplam 55 bin 580 adayın katılacağı sınavda, 7 bin 592 kişi görev alacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda, adaylara 80 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

NTV

Etiketler: YDS, sınav, aday
Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gaziantep'te 15 günlük gösteri yasağı

    Sünniler Irak'taki hükümet karşıtı gösterilere destek verdi

    Kılıçdaroğlu'ndan iş insanlarına: Ayağınıza kurşun sıkmayın

    Mansur Yavaş: Belediyenin 8.5 milyar TL borcu var

    Eski AKP'li bakanın evine yıkım kararı

    Surinam Devlet Başkanı'na 20 yıl hapis cezası

    İBB, iki uluslararası şirketle işbirliği yapmak istiyor

    '685 gazetecinin basın kartı iptal edildi'

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye başsağlığı

    İsrail, Hamas'a ait bir noktayı vurdu

    Cumhurbaşkanlığı’ndan YÖK'e itiraz

    Bu zulme sessiz kalamazsınız

    Sistem tıkandı

    Hatay’daki eğitim etkilendi

    Bu rakamlarla mı büyüyoruz?

    Gel, oku, dinle

    AYM’den OHAL kararı

    Skandalı itiraf etti

    Cuma hutbesi hakkında

    Demokrat Parti’den Türkiye Demokrasiye Geçiyor etkinliği

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu zulme sessiz kalamazsınız
    Genel

    Skandalı itiraf etti
    Genel

    AYM’den OHAL kararı
    M. Ali KAYA

    Cuma hutbesi hakkında
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış demokrasi ittifakında
    Genel

    Sistem tıkandı
    Ahmet BATTAL

    Anayasayı ihlâl suç mudur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu rakamlarla mı büyüyoruz?
    Genel

    Eski AKP'li bakanın evine yıkım kararı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.