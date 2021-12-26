8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav 5 Haziran 2022'de

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı. AA

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