ABD’de öğretmen krizi kapıda

Ay sonu okulların açılacağı ülkede bir çok eyalette ciddi derecede öğretmen açığı bulunuyor.

ABD’de eğitim sektörünü yeni bir kriz bekliyor. Ay sonu okulların açılacağı ülkede bir çok eyalette ciddi derecede öğretmen açığı bulunuyor. Teksas’ın bazı bölgelerinde haftanın 4 günü eğitim verilecek. Florida’da gaziler, Arizona’daysa üniversite öğrencileri geçici görev alacak. Koronavirüs salgını ve yüksek enflasyon ABD’de bazı sektörleri derinden etkiledi. Etkilenen sektörlerden biri de eğitim. Ağustos sonu yeni dönem başlayacak olsa da ülkede eğitim alanında kriz kapıda. ABD’de binlerce okulda 50 milyonun üzerinde öğrenci birkaç hafta sonra eğitime başlayacak. Bu süreçte bir çok eyalette ailelerin kafasındaki en önemli soru işareti öğretmenlerin durumu olacak. Maaşların yetersizliği, eyaletlerin farklı siyasi uygulamaları sebebiyle bir çok öğretmen mesleği bırakmış görünüyor. Ülke genelinde net bir rakam olmasa da eyaletlerden gelen raporlar çarpıcı. Örneğin Nevada Eyaleti’nde 3 bin öğretmen açığı bildirilirken, Illinois eyaletinde okul bölgelerinin yüzde 88’inin “öğretmen açığıyla ilgili sorunlar” yaşadığı açıklandı.

“ABD’de durum hiç bu kadar kötü olmamıştı”



Öğretmen Müfettişleri Derneği “ABD’de durum hiç bu kadar kötü olmamıştı” açıklamasında bulundu. Eyaletler de konuyla ilgili farklı çözüm arayışı içinde. Teksas’ın kırsal bölgelerinde haftanın 4 günü eğitim verilmesi planlanıyor. Florida’da gazilerin, Arizona’da ise üniversite öğrencilerinin açığı kapatmak için geçici olarak görevlendirileceği belirtiliyor.