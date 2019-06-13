Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Açıköğretim sınavının sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları, 25-26 Mayıs tarihinde yapıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Bugün ise Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sınavın açıklandığını duyurdu. Açıköğretim sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız Öğrenciler için yaz okulu Üniversitede, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açılacak. Bu sistemle öğrencilerin bütünleme sınavı talepleri karşılanmış olacak. Ayrıca, öğrenciler öğrenimlerini belirlenen süreden önce bitirebilecek.

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