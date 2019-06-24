Aileler çocuklarını sıkı ‘takip etmeli’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İnternet oyunlarının tehlikeleriyle ilgili çocuklara ve ailelere vermiş olduğunuz eğitim amaçlı bir çalışmanız var mıdır? Çalışmalar varsa ‘Mavi Balina’ örneğinden yola çıkarsak, farkındalıkların düşük olmasının sebebi nedir?” şeklinde yazılı soru önergesi sundu.

Soru önergesine cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakanlıkça yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt çapında çocuklara ve ailelere yönelik olarak 26 ilde saha çalışması gerçekleştiğini söyleyerek, “26 ildeki 8.140 ortaokul öğrencisi, 7.281 lise öğrencisi ve 9.581 ebeveyn ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda saha çalışması gerçekleştirilmiştir” dedi. İnternetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için ebeveynlerin çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında geçirdikleri süreyi dikkatle izlemeleri gerektiğine dikkat çeken Turhan, “Çocuklarda gözlemlenen davranış değişikliklerini ciddiye almalı, çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumak için güvenli internet hizmetleri kullanılmalı, zararlı olduğu düşünülen ya da çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek sosyal medya hesapları mutlaka engellenmelidir” şeklinde konuştu.

‘Siber zorba olmayın! Farkında olun’

Çocuklar için kodlama eğitimi, çocuklar ve aileler için güvenli internet eğitimi ve dijital oyunların tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde tartışıldığı atölye çalışmaları ve sempozyumların düzenlendiğini söyleyen Bakan Turhan, “Saygı göster, bağlan ve paylaş: Daha iyi bir internet seninle başlar” temalı “Güvenli İnternet Günü” etkinliği ve özel sektörle işbirliği kapsamında gerçekleştirilen “Siber zorba olmayın! Farkında olun.” hareketi gibi çalışmalarla da olumsuz, zararlı, yanlış veya kötü niyetli içerik göndermeye ve siber zorbalığa karşı farkındalık artırılması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören