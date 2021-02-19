Akademik kalite geriledi

Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Ziya Toprak’ın “Türkiye’de Akademik Yazı: İntihal ve Özgünlük” isimli makalesine göre, Türkiye’deki akademik eserlerin üçte birinde yüksek oranda intihal bulunuyor.

Türkiye’deki üniversitelerin çoğu 2006’dan sonra açıldı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 450 milyon ve birlik üyesi ülkelerde 18 milyon yükseköğrenim öğrencisi var. 85 milyonluk Türkiye’de ise bu sayı 8 milyon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki üniversite öğrencisi sayısını Almanya Başbakanı Angela Merkel’e söylediğinde, Merkel’in çok şaşırdığını açıklamıştı. Son yıllarda yükseköğretimde yaşanan bu rakamsal büyüme, niteliğe de yansıyor mu? Üniversitelerin en önemli görevlerinden olan araştırma ve bilim üretimi nasıl etkileniyor? Uzmanlar, Türkiye’deki üniversiteleri araştırma ve bilim üretimi açısından BBC Türkçe’ye değerlendirdi.

2006 sonrası açılan üniversiteler daha geride

Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok’un hazırladığı “Türkiye Bilim Raporu”, bu alanda yapılmış en kapsamlı inceleme. Prof. Dr. Akçiğit, üniversitelerin verimliliğini nasıl hesapladıklarını anlatıyor: “Üniversitelerin çıktısı nedir? Akademik yayın. Üniversitelerde çalışan insanlar kimler? Araştırmacılar. Dolayısıyla araştırmacı başına düşen yayın hesaplaması aslında bir üniversitedeki araştırmacıların verimliliği anlamına geliyor. (…) Normalde olması gereken, tüm araştırmacıların % 100’ünün yayın yapması gerektiğini bekleriz, ya da gönül öyle ister. Ama baktığınız zaman, sıfıra yakın oranlarda yayın yapan araştırmacıların olduğu üniversiteler görüyoruz. 2006 sonrası açılan üniversiteler, daha eski üniversitelerden geride gözüküyor.”

Türkiye’nin prestiji düşüyor

Cumhuriyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, “Şaibeli dergiler: Bunları kim, neden yayınlıyor?” isimli makalesinde para karşılığı yayın yapılan dergileri araştırmış: “300, 500, 1000 dolar veriyorsunuz. Hakem süreci sağlıklı işlemiyor. Maksimum 1-1.5 ay içinde makalenizi hızlı şekilde yayınlıyorsunuz. Bu dergiler kendisine gelen neredeyse bütün makaleleri para karşılığı yayınlıyor.” Doç. Dr. Demir, Türkiye akademisyenlerinin şaibeli dergilere yönelmesinin bedelini değerlendiriyor: “Türkiye’nin şaibeli dergilerde yayın yapan ilk 3 ülke arasında olduğu bilinirse, bir Türk araştırmacı olarak prestiji kalır mı? Türkiye’nin prestiji düşüyor. Türkiye’nin üniversitelerinin ve Türkiye’nin akademisyenlerinin saygınlığı düşüyor. Türkiye’nin ürettiği bilimsel bilgiye güven düşüyor.”

Üçte biri intihalli

Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Ziya Toprak’ın “Türkiye’de Akademik Yazı: İntihal ve Özgünlük” isimli makalesine göre, Türkiye’deki akademik eserlerin üçte birinde yüksek oranda intihal bulunuyor. Dr. Toprak araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor: “Master tezlerinde yüksek oranda intihal oranı % 36,8 doktora tezlerinde ise % 26,15. İntihalli tezlerin kabul edilebilir bir oran gibi bir şey söz konusu değil, intihalli tez sayısının sıfır olması gerekiyor. Daha kötüsü vakıf üniversitelerinde bu oran % 46. Neredeyse iki tezden biri. İşin kötüsü, orta ve düşük oranlar eklenirse tüm bu oranlar daha da yükselir.”