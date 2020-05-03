Anaokulu ve ilkokullar eğitime sınıflarda başlamayacak

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gidişatına göre okulların açılış tarihini belirleyecek.

Bayramdan sonra açılması beklenen okullarda öğrencilerim fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin sınıfta eğitim görmesi planlanmıyor. T24’deki habere göre, okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının tavsiyesi ve her ilin kendine has şartlarını dikkate alarak valilerin belirmesi düşünülüyor. Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacağı, isteyen velinin çocuğunu okula göndereceği belirtiliyor. Anaokulu ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlamayacak. Ders yapılması planlanana bir aylık dönemde sınavlar yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek. Bütün öğrenciler, bir üst sınıfa geçecek. İlk dönem notları zayıf olan öğrencilerin de sorumlu olarak sınıf geçmesi sağlanacak. Öğretmenler, öğrencilerine telâfi eğitimi verecek.

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