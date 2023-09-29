Anayasaya aykırı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmen adaylarına uygulanması planlanan yeni sınav sistemiyle alakalı açıklamasının ardından başlayan mülakat tartışmalarını hukukçular değerlendirdi.

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, temel sorunun ispat sıkıntısı olduğunu belirterek, “Mülakatlar, idareye keyfilik alanı açıyor çünkü mülakat sübjektif bir şey. Ama mülakat yapmak ille de zorunlu ise kayda alınması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday da kayıt alınması gerektiğine dikkat çekerek “Alınmadığında, tamamen denetimsiz, dolayısıyla idarenin bizzat kendi bünyesinde oluşturduğu komisyonun yaptığı bir hukuki aykırılık ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Artı Gerçek’in haberine göre Boyunsuz, “Mülakatlarda kayıt zorunluluğu getirmeyen kamu kurumu yönetmelikleri, idareye keyfi bir alan açtığı için Anayasa’ya aykırıdır” diyor.

Haber Merkezi