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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Arapça Münazara Yarışması'nda dünya şampiyonu oldular

08 Nisan 2021, Perşembe
Katar Foundation tarafından çevrim içi düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Ana Dili Arapça Olmayan Ülkeler" kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Katar Foundation bünyesinde 5'incisi gerçekleştirilen yarışma geçen yıl salgın nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 3-7 Nisan 2021'de çevrim içi gerçekleştirilen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Beyoğlu Anadolu İHL öğrencileri büyük başarı kazandı.

Yarışmaya Arap ülkelerinin tamamı ve bunların dışında Avrupa kıtasından İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre ile ABD, Kanada, Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinin de aralarında olduğu 39 ülkeden 40 takım katıldı.

Yarışmada Türkiye’yi Beyoğlu Anadolu İHL 10. sınıf öğrencileri M. Eren Köse, E. Maruf Şatır, E. Berat Demir, Y. Bilal Karasakal ve Ö. Faruk Kaya temsil etti.

Öğrenciler, şampiyonanın ilk gününde 39 ülke arasından Endonezya, Kanada, Mauritus, Katar ve Sudan ile karşı karşıya geldiler.

5 Nisan'daki karşılaşmaların ardından yapılan puanlama neticesinde "Ana Dili Arapça Olmayan Ülkeler" kategorisinde yer alan Türkiye, yarı finale katılmaya hak kazandı.

Aynı kategoride ertesi gün yapılan yarı final karşılaşmasında ise Türkiye takımı, Maurituslu rakiplerini mağlup ederek Malezya takımı ile birlikte finale yükseldi.

Şampiyonanın son gününde ise Türkiye takımı aynı kategoride finalde Malezya takımını yenerek birinci oldu.

Turnuvada düzgün Arapça konuşmanın yanında mantık, muhakeme, delil getirme ve getirilen delili çürütme gibi konu başlıkları bulunuyor.

Yarışmada, iklim değişikliğinde önceliğin mücadele yerine adaptasyona verilmesi, gelişmekte olan ülkelerde devlete ait olan şirketlerin özelleştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerde yabancı devletlerin ve şirketlerin toprak sahibi olmalarına izin verilmemesi gibi konular ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "39 ülkenin katıldığı Uluslararası Arapça Münazaralarında ülkemizi başarıyla temsil ederek kendi kategorisinde birinci olan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi takımındaki öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi kutluyorum. Daha nice başarılara..." ifadesine yer verdi.

"Öğrencilerimiz Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil ettiler"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz da yaptığı açıklamada, şampiyon olan Beyoğlu Anadolu İHL öğrencilerinin ana dillerinin Arapça olmadığına vurgu yaparak buna rağmen öğrencilerin bu başarıyı elde etmelerinden ötürü büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Katar'daki Uluslararası Arapça Münazaralarında Türkiye'yi temsilen İstanbul FSM Anadolu İHL ve Kocaeli Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İHL'nin 2 birinciliğin bulunduğunu, şimdi ise yeni bir dünya şampiyonluğu elde edildiğini dile getiren Yılmaz, "Öğrencilerimiz Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil ettiler ve başarılarıyla bayrağımızı dalgalandırdılar. Bu çok büyük ve güzel bir mutluluk. Kendilerini tebrik ediyorum. Okulumuza, emeği geçen öğretmenlerimize ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Yabancı dil öğretiminde ortaya konulan bu başarının bütün kurumlar tarafından modellenerek dalga dalga büyümesini temenni ediyorum." diye konuştu.

AA

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