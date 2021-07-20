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20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Avustralya Nur Vakfı kız çocuklarının Kurban Bayramı aktivitesi

20 Temmuz 2021, Salı 14:30
Avusturalya Nur Vakfında her hafta Çarşamba günü çocuklarla gerçekleştirilen Risale-i Nur programımızda bu hafta da Kurban Bayramı için bir çok aktiviteler yapıldı.

Risale-i Nur hakikatleriyle mezç edilen kurbanın ehemmiyetine dair Nur Kurbanları etkinliği de çocukların oldukça ilgisini çekti.

Çocukların Risale-i Nur hakikatlerine olan alaka ve ilgileri bizlere Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin şu sözlerini tekrardan hissettirdi: “Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, masum çocuklardır.” Cenab-ı Hak bu masum büyük ruhlu Küçük kardeşlerimizin ihlas ve samimiyetleri hürmetine inşallah bizleri de bu dava da istikamet üzere hakiki Nur Talebesi olabilmeyi nasip etsin. Avusturalya Cemaatimiz adına hayırlı bayramlar dileriz. Dualarınızı bekleriz.

Şeyma Nur Kardaşlar / Şeyma Nur Nart

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