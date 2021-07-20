Avustralya Nur Vakfı kız çocuklarının Kurban Bayramı aktivitesi

Avusturalya Nur Vakfında her hafta Çarşamba günü çocuklarla gerçekleştirilen Risale-i Nur programımızda bu hafta da Kurban Bayramı için bir çok aktiviteler yapıldı.

Risale-i Nur hakikatleriyle mezç edilen kurbanın ehemmiyetine dair Nur Kurbanları etkinliği de çocukların oldukça ilgisini çekti. Çocukların Risale-i Nur hakikatlerine olan alaka ve ilgileri bizlere Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin şu sözlerini tekrardan hissettirdi: “Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, masum çocuklardır.” Cenab-ı Hak bu masum büyük ruhlu Küçük kardeşlerimizin ihlas ve samimiyetleri hürmetine inşallah bizleri de bu dava da istikamet üzere hakiki Nur Talebesi olabilmeyi nasip etsin. Avusturalya Cemaatimiz adına hayırlı bayramlar dileriz. Dualarınızı bekleriz. Şeyma Nur Kardaşlar / Şeyma Nur Nart

Okunma Sayısı: 28

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.