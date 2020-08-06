Can Kardeş Dergisi 367. sayısında Ayasofya’ya özel bir sayı hazırladı.

Can Kardeş Dergisi 367. sayısında Ayasofya’ya özel bir sayı hazırladı. Derginin Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Ayasofya Artık Özgür” başlıklı yazısında, fethin en önemli sembollerinden biri sayılan Ayasofya’nın ibadete açılmasını ve Ayasofya tarihi hakkında önemli notları kaleme aldı. İsmail Tezer, Arif’in Dünyası köşesinde, “Ay ve Yıldızların Altında” kaleme aldığı yazıda, yıldızları seyreden Arif’in aklına bazı sorular geliyor. Kübra Örnek Korkmaz da benzer konuyu kaleme alarak sayfasına taşıdı. “Ayasofya’da çocuk olmak” yazısı ilginizi çekecek.

BU YAZ YAPMAK İSTEDİĞİN 3 ŞEY NEDİR?

Hayvanlar Âlemi’nin yazarı İrem Demir, sayfalara renk ve ışık saçan bir böceği sayfasına konuk ediyor. Bu ayki Makas Eller faaliyeti Kurban Bayramı hediyeliği... Sayfanın yazarı Şule Gülgün okurlara çok, ama çok şirin bir sürprizi var. Resfebe köşesinde ise, Dilek Açıkgöz 15. kuralını öğretiyor. Çarpı Limanı’na doğru yol alırken, bakın neler öğreneceksiniz? Mikrofon Sende ise, Berfin Karakoyun çocuklara ilginç bir soru soruyor: “Bu yaz yapmak istediğin 3 şey nedir?” diye... Birbirinden eğlenceli, ilginç cevaplar geldi. Eğer merak ettiyseniz, bu keyifli röportajı kaçırmayın.

TATİLİNİZİ CAN KARDEŞ’LE GEÇİRİN

Derginin karakterlerinden Vız Vız Arı, su atında yepyeni bir maceraya çıkıyor. Uçan Çocuk, bir bir amcaya yardım ediyor. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda gazi olan amca size neler yaşadıklarını anlatıyor. Çizgi karakterlerden Asya, bu ay birçok başarıya imza atmış, bir ismi konuk ediyor. Mikrosinir Cerrahisi kurucusu Gazi Yaşargil’i yakından tanımaya ne dersiniz?

Derginiz yine dopdolu ve rengârenk! Tatilde de Can Kardeş’i yanınızdan ayıramayacaksınız. Can Kardeş hayatınıza renk katmaya devam ediyor.

İstanbul - Yeni Asya