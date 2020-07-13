Bakan Selçuk'tan LGS bilgilendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.

AA

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