Başarı tek bir sınavla ölçülemez

Eğitimci-Yazar Hasan Aydın, Gazete Duvar’da “LGS’ye bir gün kaldı: Sistem değil stres kaynağı” başlıklı bir yazı yazdı.

Yazısında Aydın şunları söyledi: “Eşit ve adil olmayan şartlarda eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılacağı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) merkezi sınavı, 2 Haziran’ da yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde gerçekleşecek. 1 milyon’dan fazla öğrencinin katıldığı LGS’de başarıyı tek bir sınavla ölçmek, öğrencide var olan kaygı, stres ve korkuyu giderek artırmaktadır. Öğrencilerin bireysel yetenek ve sosyal etkinliklerinin, okuldaki eğitim başarılarının, öğretmen ve veli gözlemlerinin değerlendirmeye alındığı bir sistem geliştirilebilir. Tüm öğrencilerin ayrım yapılmaksızın yararlanabildiği bir eğitim anlayışı ve uygulaması hakim kılınmalıdır. Çözümün ortaya konulup henüz yaşama geçirilmediği bu sınav sisteminde emek sarf eden öğrencilere, şimdiden başarılar diliyorum.”

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