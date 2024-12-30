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Bu yıl 14 milyon kişi sınava girdi - En fazla başvuru YKS’ye

30 Aralık 2024, Pazartesi 16:46
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl yaklaşık 14 milyon adaya sınav hizmeti verildiğini kaydetti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl düzenlenen 65 sınava 13 milyon 923 bin 380 adayın başvurduğunu bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ersoy, ÖSYM’nin, 2024 yılında 65 sınavda 81 oturum düzenlediği bilgisini verdi. Ersoy, “Kamu kurum ve kuruluşları için 30 merkezi yerleştirme işlemi yapıldı. Sınavlarda 256 testte toplamda 12 bin 830 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde binlerce akademisyen görev aldı. 2024 yılında uygulanan toplam 65 sınavda yaklaşık 2 bin ton kağıt kullanıldı.” ifadelerini kullandı. 245 sınav merkezi ve 14 bin 630 başvuru merkezi ile bu kapsamda faaliyet gösterildiğini, bu yıl içinde 6 yeni sınav merkezinin hizmete açıldığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti: “Sınav evraklarının illere ve ilçelere kadar gönderilmesi, sınav bitimiyle birlikte evrakların merkeze ulaştırılması işlemlerinde 2 bin 503 şehirler arası, 21 bin 503 şehir içi nakliye aracı kullanıldı. Sınavlar için 40 binden fazla bina ve 700 binden fazla salon, 14 milyonun üzerinde kitapçık ve kırtasiye seti, yaklaşık 50 bin el dedektörü kullanıldı. Sınav süreçleri 500 binden fazla kamera ile takip edildi. Yaklaşık 2 milyon kişi sınavlarda görev yaptı.”

En fazla başvuru YKS’ye

Bu yıl ÖSYM sınav uygulamalarına katılan en genç adayın 14, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğuna işaret eden Ersoy, “En fazla aday 18 yaş grubunda ve toplam kadın aday sayısı erkek aday sayısından daha fazla. En fazla başvuru İstanbul’dan gelmiş durumda. Sırasıyla Ankara ve İzmir, İstanbul’u takip ediyor.” bilgilerini paylaştı. Ersoy, “2024 yılında en fazla adayın başvurduğu sınav 3 milyon 120 bin 870 adayla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. YKS oturumları için 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı. 2024-YKS, 245 sınav merkezinde uygulandı. U18 Futbol Millî Takımı sınav tarihinde Hırvatistan’da kampta olduğu için millî sporcularımıza bulundukları yerde sınav imkanı sağlandı. Toplam 3 oturumda uygulanan testlerde 680 soru soruldu.” ifadelerini kullandı.

 

AA

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