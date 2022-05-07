Can Kardeş annesiz çocukları unutmadı

Can Kardeş, mayıs sayısında okurlarına annesi olmayan yetimlerin Anneler gününü nasıl karşıladığını anlattı.

Can Kardeş Dergisi, 388. Mayıs sayısında farkındalık oluşturacak bir konuyu gündeme taşıyarak, okurlarına annesi olmayan öksüzlerin Anneler gününü nasıl karşıladığını anlatan bir kapak dosyası hazırladı. İnci Karaman’ın, “Annesiz Anneler Günü” başlıklı yazısında annesi olmayan yetimlerin neler hissettiğini kaleme aldı. Öksüz bir çocuğun annesine yazdığı mektubu okurken, duygulanacaksınız.

İsmail Tezer’in kaleme aldığı, İstanbul’un Manevi Fatihi başlıklı yazıda, Arif, babasıyla birlikte İstanbul’un manevi fatihlerin peşine düşüyor. Eyüp Sultan Hazretleri ve birçok zatın türbesini ziyaret ediyorlar. Derginin hikâye yazarı Mehtap Yükselten, dirilişin sembolü sayılan “bahar mevsimi”ni bir hikâye ile dile getiriyor. İrem Özdemir’in kaleme aldığı Hayvanlar Aleminde bu ay, ihtişamlı bir görünüşe sahip olan bataklıklar kralı Timsahı sayfalarına konuk ediyor. Makas Eller köşesinde Şule Ünlü Gülgün, okurlarına “Renk Değiştiren Çiçek Deneyi” yaptırıyor. Mikrofon Sende köşesinde, Berfin Karakoyun çocuklara mikrofon uzatıp: “Anneler gününde, annen için ne yapmak istersin?” diye sordu.

GEZEGENLERE YOLCULUK VAR

Hazır olun; Ne Haber köşesinde, Gezegenlere yolculuk var! Bu gizemli gökyüzünü keşfe çıkmaya ne dersiniz? Ravza Demir’in hazırladığı, Esmaül Hüsna’da bu ay, El- Rafi isminin manasını sizlere aktarıyor. İnci Karaman ise Kelime Dağarcığı’nda Esmaül Hüsna’nın ne anlama geldiğini sizlerle paylaşıyor. Bir Fikrim Var köşesinin yazarı Lemanur Yükselten, 10-16 Mayıs, Engelliler Haftası için kaleme aldığı “Hepimiz Engelliyiz” yazısında, engelliler ile ilgili bir tavsiyede bulunuyor. Origami, Resfecan’ın Maceraları, Uçan Çocuk, Vız Vız Arı yepyeni maceraları ile derginizde yerini aldı. Genç Yazar ve Çizerler, Çizgilerle Kıssalar, Bulmacalar kısacası sayfalar dolu dolu…

HABER: İrem ÖZDEMİR