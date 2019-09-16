“Çocuğum Haklıyım” oyuncaklarının ilki Ankara Zafer Parkı’nda kuruldu. Oyuncağın tasarımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Öztezel, “Çocuklar hem haklarını öğrenecek hem de eğlenecek” dedi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC)hazırlanan ve Çankaya Belediyesince himaye edilen proje kapsamında çocuklara toplumsal haklarını öğretmeyi amaçlayan “Çocuğum Haklıyım” oyuncaklarının ilki Ankara Zafer Parkı’nda kuruldu.

“Çocuğum Haklıyım” oyuncağının tasarımcısı Beykent Üniversitesi Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Öztezel, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan eğitim, sosyal güvenlik, uyuşturucu kullanımından korunma gibi hakların Türkiye’de çocuklar tarafından bilinmediğini dile getirdi. Küçük yaştaki çocukların bilmesi gereken hakları, kolay yolla öğretebilmek için hayalini kurduğu oyuncağı tasarladığını anlatan Öztezel, BM’nin oyuncakları satın aldığını ve bunların, Ankara’nın ardından İstanbul, Gaziantep ve Batman’a da kurulacağını belirtti. Üzerinde hakların yazılı olduğu 16 ahşap küpü eşleştirmeye dayalı oyuncağın, çevre dostu ve sağlığa zarar vermeyen materyallerden yapıldığını söyleyen Öztezel, “Çocuklar hem haklarını öğrenecek hem de eğlenecek. Çocuklarımızın haklarını öğrenmelerini ve bunları bilerek yaşamalarını istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Boyutları yaklaşık 195 cm civarındaki oyuncağın hedef kitlesi, 6-12 yaş aralığındaki çocuklar.

Her kutu bir hakkı temsil ediyor

Çocukların ahşap küpleri manüel olarak çevirerek oynadıkları üçlü eşleştirme oyununda her kutu bir hakkı temsil ediyor ve kutuların üzerinde hakkı temsil eden bir grafik çizimi, hakkın açıklanması, evrensel insan hakları logosu ve eşleştirilmesi gereken hakkın adı yer alıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nde (UNODC) kıdemli program yetkilisi Marco Teixeira, bu oyuncağın çocukların haklarına dair farkındalık üzerinde pozitif bir değişim aracı olduğunu vurguluyor.

Suçun önlenmesinde kilit nokta

Teixeira, “Bu, aynı zamanda çocukların haklarına dair bilgilerin geniş kitlelere yayılması ve suçun önlenmesinde kilit önem taşıyor. Böylesi inovatif bir oyuncağın desteklenmesini önemsiyoruz çünkü çocuklar haklarını bu şekilde daha az belge temelli ve daha çok deneyim odaklı olarak öğreniyorlar. Deneyim kazanıyorlar, oyuncağa dokunuyorlar, ilkeler konusunda birbirleriyle etkileşime geçiyorlar,” diyor ve ekliyor: “Suçların önlenmesi için çocukların hak ve değerlerinin bilincinde olmaları kritik önemde”