Çocuğunuzun sosyal medyasını kontrol edin

PSİKOLOG ŞEYMA PİŞTAV SATILMIŞ, OKULLARIN KAPALI OLDUĞU SÜREÇTE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYAYI KONTROLSÜZ VE DAHA AKTİF KULLANDIĞINI BELİRTEREK, AİLELERİN ÇOCUKLARININ SOSYAL MEDYALARINI KONTROL ETMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ellerinden akıllı telefonlar ve tabletler düşmedi. Evde geçirilen süre artınca da sosyal medyada daha fazla zaman geçirildi, sosyal medya bağımlılığı da arttı. Peki bu sorunla karşılaşıldığında ne yapılmalı? Okulların kapalı olduğu süreçte internetle daha fazla meşgul olan öğrenciler, sosyal medyayı kontrolsüz ve daha aktif kullandılar. Bu durum sonucunda internetin iyi ve kötü yanlarıyla tanıştılar. Çocuklar yaşlarına uygun olmayan oyunları oynuyor, videoları izliyorlar. Bu tablo da çocukları daha mutsuz, ilgisiz, öfke denetimi olmayan bir hale getiriyor. Çocukluk döneminde ekrana bağlı olarak korku, tırnak yeme, yalnız kalamama, akran zorbalığı gibi durumlar ortaya çıkıyor. TRT Haber’in haberine göre ergenlik dönemindeki gençler ise sosyal medyadaki unsurları rol model alabiliyor. Bu sorunlara ilişkin ailelere uyarılarda bulunan Psikolog Şeyma Piştav Satılmış şunları söyledi:

Çocuk ve ergenlerde farklı yaptırım uygulanmalı

“Hem bir kimlik arayışında olma hem gruba dahil olma nedeniyle orada gördüklerini gerçek hayata entegre etmekte hevesli oluyorlar. Ergenlikte gelişimsel olarak risk alıcı davranışlar muhakeme yetenekleri gelişmedikleri için onay almak adına yeni şeyler denemekte hevesli oluyor.” Ailelerin çocuklarının sosyal medyalarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Satılmış, “Çocuk ve ergenlerde farklı yaptırım uygulamak gerekiyor. Çocuklarda daha sınırlı ekran süresi. Daha kontrollü ekran içeriği özellikle çocuklara uygun filtreli seçenekler kullanılır. Ergen çocukları varsa telefondan mahrum bırakmaktansa daha fazla etkileşimsel alanlara yönlendirilebilir” dedi.

(Haber Merkezi)