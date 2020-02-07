Çocuk yetiştirmede en iyi ülke hangisi?

AMERİKA’DA YAPILAN BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE CEVAP İSKANDİNAV ÜLKELERİ OLDU. TÜRKİYE İSE 73 ÜLKE ARASINDA 45. SIRADA YER ALIYOR.

ABD’de Pennsylvania Üniversitesi’nin katkılarıyla her yıl yapılan “En İyi Ülke” anketinde katılımcılara çocuk yetiştirmek için hangi ülkenin en iyisi olduğu soruldu. CNN Tütk’deki habere göre bütün parametreler hesaba katıldığında, cevap İskandinav ülkeleri oldu. Danimarka, İsveç ve Norveç listenin başını çekiyor. İskandinav ülkelerini Kanada, Hollanda, Finlandiya, Yeni Zelanda, Avustralya takip ediyor. İngiltere 11. sırada yer alırken Amerika Birleşik Devletleri ise 18. sırada. ABD’yi listenin bu kadar gerilerine iten, son yıllarda sıkça yaşanan okul saldırılarına da bağlı olarak güvenlik endişeleri.

Neden İskandİnav ülkelerİ?

73 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 45. sırada yer alırken, son sırada ise Kazakistan var. Uzmanlara göre bu sonuçlar, İskandinav ülkelerinde ebeveynler ve çocukların hayatını kolaylaştıran ve insan haklarını koruyan uygulamalar olmasıyla yakından ilişkili. Genel olarak başarılı halk eğitim kurumlarının var olması İskandinav ülkelerini öne çıkarıyor. En iyi ülkeler raporunda 73 ülke, 65 farklı alanda değerlendiriliyor. Çocuk yetiştirmek için uygunluk bu alanlardan sadece biri. Ankete her yıl Amerika, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan olmak üzere 20 binden fazla kişi katılıyor.