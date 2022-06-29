Çocuklar okulu bırakıyor, yeterli beslenemiyor

Türkiye’de çocukların sosyal adaletsizliğin ve yoksulluğun mirasçısı olduğunu söyleyen Derin Yoksulluk Ağı’ndan Şeyma Duman, ‘Çocuk yoksulluğu acil müdahale gerektiriyor’ dedi.

AKP iktidarında gün geçtikçe artan yoksullaşma toplumun düşük gelirli kesiminden her yaştan insanı derinden etkilerken, ortaya çıkan yoksullaşmanın tahribatı çocuklar üzerinde daha yıkıcı oluyor. Derin Yoksulluk Ağı’nın araştırmasına göre çocukların yüzde 27’si okulu bırakma riski yaşarken, birçoğu da yeterli beslenemediği için sağlık sorunları yaşıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, Derin Yoksulluk Ağı’ndan Şeyma Duman yoksullaşmaya bağlı çocukların yetersiz beslenme sorununu değerlendirirken, “Türkiye’de çocuk yoksulluğu acil müdahale gerektiriyor. Sadece İstanbul’da, derin yoksulluk yaşayan hanelerin yüzde 13’ünde çalışan bir çocuk bulunuyor, yüzde 6’sında eve tek gelir getiren kişi evdeki çocuk” dedi.

Haber Merkezi