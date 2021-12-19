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Çocuklara kaç yaşında telefon alınmalı?

19 Aralık 2021, Pazar 23:14
Uzmanlar çocuklara telefon almak için 12 yaş sonrasını öneriyor ve ebeveynlere bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Gelişen teknoloji dünyasında çocukları teknolojik aletlerden uzak tutmak oldukça zor. Hele de çocuk okul çağına gelmişse ve arkadaşlarında cep telefonu görmüşse, anne ve babasından isteyeceği ilk hediye cep telefonu olacaktır. Yasemin.com’daki habere göre aileler çocuklarını tek başına bir yere göndermek zorunda kaldıkları zaman akıllarının kalmaması ve istedikleri zaman onlara ulaşabilmeleri için telefon almayı cazip görebilir. Ancak bir kere alındığı zaman ardı arkası kesilmeyecek bazı alışkanlıklar çocukların derslerinde başarılı olamama, odaklanamama gibi bazı sorunlara yol açıyor. Peki uzmanlar bu konu hakkında ne diyor? Aileler küçük yaşlarda çocuklara telefon vermeli mi? İşte cevabı: 

‘ARKADAŞIMDA VAR’ DİYE ISRAR EDEN ÇOCUĞA NASIL YAKLAŞILMALI? 

Arkadaşında olup kendisinde olmadığı için anne-babasına ısrar eden çocuklara karşı uzmanlar önemli tavsiyelerde bulunuyor. Çocuğun yaşının akıllı telefon kullanmaya elverişli olup olmadığı net bir şekilde çocuğa izah edilmeli. Bu esnada aileler sınırlı sürede çocuklarına kendi telefonlarını kullanabileceklerini anlatmalı. Telefon kullanımında bilinçli hareket edilip, kendileri de çocuklarına örnek olmalıdır.

Telefon ne zaman alınmalı? Kullanımı nasıl olmalı?

9 yaş ve üzeri çocuklarda telefon kullanımı için interneti olmayan bir cep telefonu en idealdir. Akıllı bir cep telefonu için 11 ya da 12 yaşından sonrasını beklemek en uygunudur. Çocukların cep telefonu numarası gibi kişisel bilgileri, özel resimleri koruyacağı ve İnternette yayınlamayacağına dair söz verilmelidir.  Cep telefonu kullanım süresi ile alakalı çocukla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaya uymaya dikkat etmek gerekir. Meselâ “Cep telefonunu yemek sırasında, ödev yaparken ya da uyumaya giderken kullanmayacaksın” denilebilir. Peki ebeveynler cep telefonu konusunda nelere dikkat etmeli? Anne ve babaların bu konu hakkında özen göstermesi gereken ilk husus, âcil bir durum olmadığı müddetçe çocuğa 12 yaşından önce telefon almamalarıdır. Çocuklara telefon alınsa bile kesinlikle okula götürmelerine izin verilmemelidir. Aksi halde çocuk ders esnasında telefonu çıkarıp başka işlerle meşgul olabilir. Çocuğuna telefon alan aileler, internet kullanımı için filtre sistemi düzenlemelidir.

Haber Merkezi

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