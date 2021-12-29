Çocuklara nur dersi

Isparta Yeni Asya okuyucuları küçük yaş gruplarıyla gençleri buluşturarak müfritane irtibatı sağlamlaştırıyor ve pek çok güzelliğe vesile oluyor.

KEMAL VAPUR - ISPARTA

Isparta Yeni Asya okuyucuları olarak yüzyüze Risale-i Nur Okuma faaliyetlerine iştirak etmekte olan farklı yaş gruplarından arkadaşlarımızla sürdürdüğümüz haftalık programlarımızdan biri de 10-14 yaş grup kardeşlerimiz ile gerçekleştirilmekte. Bu yaş grubunun her hafta 3 saatlik programını ‘hasbihal’, ‘Risale-i Nur Dersi’, ‘Can Kardeş Yayınları Okuması’, ‘Ders Baklavası’, ‘Dershane içi ve dışı fiziksel oyun etkinlikleri’ ile planlı bir şekilde yapmaya çalışmaktayız. Şimdi de bu 10-14 yaş grup programımızın son 45 dk’lık faslına 18-25 yaş grup ‘gençlik/üniversiteli gençlerimizin de dahil olması ile heyecan verici bir süreç elde etmiş olduk.

Her hafta üniversitede okuyan/mezun 18-25 yaş farklı bir genç kardeşimiz kendi okumakta olduğu bölümüne dair hazırladığı dersi Risale-i Nur’dan tefekküre vesile olacak vecizelerle mezc edip sunumunu yapıyor. Bu suretle farklı yaş grupları birbirini tanımış kaynaşmış, müfritane irtibat talimatı kesb edilmiş oluyor. Farklılık heyacanlı bir lezzet katıyor. Medresetüzzehra hakikatinin cüz’î bir cihetten daha manası hissediliyor. Talebe hizmetlerinde bilfiil bulunma imkânı olamamış ya da bu faaliyeti yapamayacağını düşünen gençlerimiz, bu suretle kendi branşları vesilesi ile dahil edilerek talebe hizmetlerine yönelik pek çok istidadının inkişafına vesile oluyor.

Programın muhtevası

Haftalık kitap okuma programlarında her bir genç arkadaşımız ile: Rusça (+Rusya’daki İslâmî faaliyetler-camiler-Müslümanlar, Rusça’ya çevrilen Risaleler ve Risale-i Nur Hizmetleri)

Hayvanlar âlemi-Veterinerli bilgileri (Hayvanların yaratılışındaki mu’cizevî sanatların tefekkürü) İngilizce (Amerika ve Avrupa’da Risale-i Nur hizmetleri, İslâmiyet-camiler-Müslümanlar) Motorların-makinelerin yapısı, Geometri (Demirin yaratılışındaki ehemmiyet vb)

Almanca (Almanya’daki Risale-i Nur faaliyetleri-İslâmiyet-camiler-Müslümanlar) Aşçılık (Tefekkür, dışarıdaki muhtaç kimselere dağıtım) Matematik (Üstadın hesaplamaları, Müslüman bilim adamları) Sinevizyon tasarımcılığı (tefekkürlük dijital Cuma-bayram vb tebrik kart ve video hazırlama yöntemleri) İnsan hakları (İslâmiyet) Bilgisayar Programları (Risale-i Nur Hizmetlerinde kullanılabilecek cihetler) gibi konular programımıza renk katıyor.