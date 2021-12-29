"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Çocuklara nur dersi

29 Aralık 2021, Çarşamba
Isparta Yeni Asya okuyucuları küçük yaş gruplarıyla gençleri buluşturarak müfritane irtibatı sağlamlaştırıyor ve pek çok güzelliğe vesile oluyor.

KEMAL VAPUR - ISPARTA

Isparta Yeni Asya okuyucuları olarak yüzyüze Risale-i Nur Okuma faaliyetlerine iştirak etmekte olan farklı yaş gruplarından arkadaşlarımızla sürdürdüğümüz haftalık programlarımızdan biri de 10-14 yaş grup kardeşlerimiz ile gerçekleştirilmekte. Bu yaş grubunun her hafta 3 saatlik programını  ‘hasbihal’, ‘Risale-i Nur Dersi’, ‘Can Kardeş Yayınları Okuması’, ‘Ders Baklavası’, ‘Dershane içi ve dışı fiziksel oyun etkinlikleri’ ile planlı bir şekilde yapmaya çalışmaktayız. Şimdi de bu 10-14 yaş grup programımızın son 45 dk’lık faslına 18-25 yaş grup ‘gençlik/üniversiteli gençlerimizin de dahil olması ile heyecan verici bir süreç elde etmiş olduk.

Her hafta üniversitede okuyan/mezun 18-25 yaş farklı bir genç kardeşimiz kendi okumakta olduğu bölümüne dair hazırladığı dersi Risale-i Nur’dan tefekküre vesile olacak vecizelerle mezc edip sunumunu yapıyor. Bu suretle farklı yaş grupları birbirini tanımış kaynaşmış, müfritane irtibat talimatı kesb edilmiş oluyor. Farklılık heyacanlı bir lezzet katıyor. Medresetüzzehra hakikatinin cüz’î bir cihetten daha manası hissediliyor. Talebe hizmetlerinde bilfiil bulunma imkânı olamamış ya da bu faaliyeti yapamayacağını düşünen gençlerimiz, bu suretle kendi branşları vesilesi ile dahil edilerek talebe hizmetlerine yönelik pek çok istidadının inkişafına vesile oluyor.

Programın muhtevası

Haftalık kitap okuma programlarında her bir genç arkadaşımız ile: Rusça (+Rusya’daki İslâmî faaliyetler-camiler-Müslümanlar, Rusça’ya çevrilen Risaleler ve Risale-i Nur Hizmetleri)

Hayvanlar âlemi-Veterinerli bilgileri (Hayvanların yaratılışındaki mu’cizevî sanatların tefekkürü) İngilizce (Amerika ve Avrupa’da Risale-i Nur hizmetleri, İslâmiyet-camiler-Müslümanlar) Motorların-makinelerin yapısı, Geometri (Demirin yaratılışındaki ehemmiyet vb)

Almanca (Almanya’daki Risale-i Nur faaliyetleri-İslâmiyet-camiler-Müslümanlar) Aşçılık (Tefekkür, dışarıdaki muhtaç kimselere dağıtım) Matematik (Üstadın hesaplamaları, Müslüman bilim adamları) Sinevizyon tasarımcılığı (tefekkürlük dijital Cuma-bayram vb tebrik kart ve video hazırlama yöntemleri) İnsan hakları (İslâmiyet) Bilgisayar Programları (Risale-i Nur Hizmetlerinde kullanılabilecek cihetler) gibi konular programımıza renk katıyor.

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazeteci maaşları da eridi

    Hangisi doğru?

    Yunus Emre ve Mehmet Âkif panelde anıldı

    BDDK’nın suç duyurusuna tepki

    Elektrikli araçlara ilgi artarak devam ediyor

    Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor: 2 kişi daha tutuklandı

    Vaka sayısı 32 bini aştı

    Minik Asiye'nin son durumu hakkında Prof. Dr. Özkan'dan açıklama

    Gimat Başkanı Aydoğan: Fiyatlar daha da düşecek

    Bu haksızlığı reddediyoruz

    Millet İttifakı 6 partiye çıkabilir

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansına şikayet etti

    Diyarbakır'da suya indirim kararı

    İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

    Japonya'da tren-otobüsler hizmete başladı

    Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri artıyor

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

    Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ

    Yemen’de en sıcak cephe, petrol zengini Marib

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dolar tuzağından siyasî rant hesabı
    Süleyman KÖSMENE

    Kur garantili mevduat caiz midir?
    Cevher İLHAN

    Yine yargısız infazla “terörist” ithamı
    Ahmet BATTAL

    Kimin teröristi kimin için iyi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kim vatan hani? Kim Cumhuriyet düşmanı?
    Genel

    Hangisi doğru?
    Ali FERŞADOĞLU

    Emaneti, işi ehline verin!
    Faruk ÇAKIR

    Savrulmanın bedeli olmaz mı?
    Genel

    Gazeteci maaşları da eridi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.