Pandemide hız kazanan dijital dönüşüm en az mevcut iş kolları kadar geleceğin mesleklerini de etkiledi.

McKinsey tarafından hazırlanan “İşimizin Geleceği” raporuna göre, mevcut teknolojiler dünya genelindeki işlerin % 50’sinin otomasyonla yapılmasına imkân tanıyacak nitelikte. Türkiye’de ise her 5 meslekten 3’ü % 30 oranında otomatize edilebilir durumda. Dijital dönüşümle birlikte bilhassa çağımız çocuklarının gelecekte yapacağı mesleklerin ve başarılı olabilmek için sahip olmaları gereken yetkinliklerin de hızla değiştiğini söyleyen eğitim kurumu Hibrit Çocuk’un Kurucu Ortağı Buse Burdurlu, “Eğitim çağındaki çocukları geleceğe hazırlama noktasında hem veli hem de ögrencilerin endişeli olduğunu görüyoruz. Çünkü dijital dönüşüm kapsamında uzun vadede gelmeyi öngördüğümüz noktaya bir yıl gibi kısa bir sürede ulaştık ve bu durum geleceğin meslekleri konusunda bir belirsizlik ortamı oluşturdu. Çocukların gelecekteki mesleklerini bilmiyoruz ancak doğru bir eğitim programıyla onları geleceğe hazırlamamız mümkün” dedi. İstanbul - Nihat Orhan

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