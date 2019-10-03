Deprem görüntüleri ders materyali olacak

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı geliştirilip ders materyali olarak değerlendirileceğini belirtti.

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’da yaşanan deprem sırasında okullarda yapılan bütün video kayıtları mercek altına alacaklarını bildirdi. Millî Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan İstanbul Silivri merkezli deprem sırasında okullarda yaşananların kayıt altında alındığı anların Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı’nı geliştirmek üzere incelendiği aktarıldı. Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: “Yaşanan bu tecrübenin her saniyesi gelecekte yaşanacak olası afetler için çok kıymetli bir yol gösterici. Bu nedenle oluşturduğumuz ekiple okullarda deprem anlarına ilişkin tüm kayıtları bütün parametreleriyle mercek altına alacağız ve Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programlarını bu çalışmadan elde edilecek sonuçlarla güncelleyeceğiz.” Selçuk, güncellenecek öğretmen eğitimi programlarında okullardaki görüntü kayıtlarının da ders materyali olarak değerlendirileceğini belirtti.

Eğitim muhtevaları geliştirildi

Bakan Selçuk, afet eğitimi programlarıyla kazanılan teknik bilgilerin, öğretmenlik mesleğinin fedakârlığı ve vicdanî sorumluluğuyla bütünleşmesinin, karar süreçlerindeki doğru adımları beraberinde getirdiğine işaret ederek, 2018 yılı sonunda ikinci aşamasını başlattıkları Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları’nı kazanılan pratik tecrübeler ışığında daha da geliştireceklerini ifade etti. Projenin 2018’in sonunda başlatılan 2. aşamasında eğitim muhtevalarının geliştirilerek yenilendiğine dikkati çeken Ziya Selçuk, öğretmen eğitimlerinde ilk kez dijital materyaller hazırlandığını belirterek animasyon, video ve grafiklerden oluşan bu zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin, “Okul Tabanlı Afet Eğitimi ve Etkinlik” kitaplarının da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de bütün öğretmenlerin erişimine açıldığını kaydetti.