Dersler cuma namazına göre ayarlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sitemi (EBA TV) ile ilgili okullara yazı gönderdi.

Öğretmenlerin ders programlarını haftada 54 saat olarak ve cuma namazı saatini gözeterek ayarlamaları istendi. T24’deki habere göre, Bakan Yardımcısı Reha Denemeç tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kendi öğretmenleriyle anlık etkileşim halinde olarak ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliğinin kullanımına yönelik bazı yenilikler yapılmıştır: Öğrencilerimizin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00—16.00 aralığı ve cuma namazı saatine denk gelen zaman aralığının dikkate alınabilmesine olanak sağlama amacıyla belirtilen günlük ve haftalık ders saatlerinden daha fazla ders saati sağlanmıştır. Öğretmenler çizelgeleri esas alarak ders atamalarını belirtilen saat aralıklarından istedikleri saatlere yapabilecektir.

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