Dert zili çalıyor

OKULLARDA YENİ DERS YILI BAŞLARKEN ÖĞRENCİLER DE, VELİLER DE, ÖĞRETMENLER VE YÖNETİCİLER DE TEDİRGİN. BİLHASSA PANDEMİ BELİRSİZLİKLERİ HERKESİ ENDİŞELENDİRİYOR.

“YA AŞI, YA PCR” DAYATMASINA TEPKİ

PANDEMİ ortamında okullarda “yüz yüze eğitim” yapılacağı açıklanırken, “Ya aşı, ya PCR testi” dayatmasına eğitimcilerin ve velilerin tepkisi devam ediyor. Aşı ve testle ilgili istifham ve soru işaretleri tatminkâr cevaplarla giderilmeden dayatma yoluna gidilmesi eleştiriliyor.

EĞİTİMİN KRONİK PROBLEMLERİ

PANDEMİ gerekçeli kısıtlamaların yanı sıra eğitimin temel ve kronik meseleleri de çözülmüş değil. Müfredattaki resmî ideoloji dayatması, eğitimdeki kalite düşüklüğü, öğretmenlerin prob-lemleri, KHK’lı öğretmenlerin durumu ve atana-mayan öğretmenler bunların ilk akla gelenlerinden.