'Dijital mesafe'ye de dikkat

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “dijital mesafe” uyarısında bulunarak, “Elbette çocuklarımıza dijital dünyanın kapılarını tamamen kapatamayız, ancak bu teknoloji ve ekran dünyasını onlar için belirli sürelerde programlayabiliriz” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırmacıları, dijital materyallerin bilinçli kullanılması ve Kovid-19 salgını sürecinin daha sağlıklı yaşanması konusunda açıklamalarda bulundu. Ünüvar, dijital mesafe uyarısında bulunarak, “Tabii ki bununla birlikte dijital bağımlılık gibi dijital dönüşümde zararlı olabilecek başlıklar da söz konusu. Elbette çocuklarımıza dijital dünyanın kapılarını tamamen kapatamayız ancak bu teknoloji ve ekran dünyasını onlar için belirli sürelerde programlayabiliriz. Eğitimin yüz yüze gerçekleşmiyor olması, çocukların aileleriyle yüz yüze etkinlikler yapıp kaliteli ve nitelikli zaman geçirmesine engel değil” dedi.

Çocuklarımız ‘4 A’dan uzak durmalı

Ailece yapılabilecek faaliyetler konusunda internet ortamında fazlaca yol gösterici kaynak bulunduğuna işaret eden Ünüvar, şöyle devam etti: “Bunlar tüm aile fertlerince birlikte araştırılabilir. Bu sayede, dijital ortamın sadece oyun değil, bir kaynak, bir sorgulama ve araştırma zemini olduğu ailece fark edilir. Devamında da öğrencilerimiz ve çocuklarımız ailesine dönerek, onlarla zaman geçirmenin kazanımlarını elde eder, günden güne adeta aile bağımlısı olur. Hem ebeveynler hem de çocuklar teknolojiyi ve aile birlikteliklerini daha kaliteli yaşar. Gençlerimiz ve çocuklarımız ‘4 A’dan (araç, asansör, abur cubur ve akıllı cihazlar) mümkün olduğunca u-zak durmalı. Onları daha çok yürümeye, merdiven kullanmaya ve hayatın içinde olmaya teşvik etmeliyiz. Asla araç, asansör, akıllı cihaz kullanmayın demiyorum, öyle bir şey mümkün değil. Ancak bunların obezite tehlikesini de körüklediğini bilmemiz lâzım. Uzun süre hareketsizlik sadece obeziteye yol açmıyor, göz, parmak, boyun, omurga sorunlarını da beraberinde getiriyor.”

Gereken tedbirler alınmalı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yapılan araştırmalarda ise dijital dünya ve dijital oyun bağımlısı bir çocuk ile yetişkine müdahalenin aynı şekilde yapılmaması gerektiği vurgulandı. Araştırmalarda, şu tavsiyeler sıralandı: “Öncelikle çocuğun rol model alacağı yetişkinler, teknolojik araçlarla iletişim ve etkileşimini göz önünde bulundurmalı ve kendi davranışlarına sınırlama getirmeli. Çocukların iki yaşından önce teknolojik araçlarla, 12 yaşından önce akıllı cep telefonlarıyla iletişime geçmesinin engellenmesi yönünde gereken önlemler alınmalı. Çocuğa günlük yaşam ve deneyimleme ortamları sağlanmalı. Çocuk ve ergenlerin teknolojik araçları kullanmaları sırasında başta ebeveynler olmak üzere kontrol yetişkinlerde olmalı. Çocuk ve ergenlere güvenli internet kullanımı konusunda bilgi verilmeli. Ebeveyn filtreleme programları kullanılmalı.” Ankara – aa

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EBA’da bütün gün canlı ders verilecek

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir sınıfta Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında velilerle bir araya geldi, ailelerin eğitim sürecine dair sorularını yanıtladı. Selçuk, bütün okulların “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”na göre denetlendiğini vurguladı. EBA canlı ders sisteminde ilkokul 1-4’üncü sınıflar için başlayacak yeni uygulama hakkında da bilgi veren Ziya Selçuk, şunları kaydetti: “Sabah 08.30’dan akşam 20.20’ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir. İstenilen saatte öğretmenlerimiz, meslektaşlarım bunu kullanabilir. Velilerimiz tabiî ki bu çalışmanın içinde olabilirler. Velilerimiz belki işten döndükten sonra daha rahat görüşme imkânı bulabilecekleri için o saatten sonra da veli toplantısı olabilir veya öğretmenle görüşmeler olabilir. Yani her imkânı sağladık, sadece sabahları 1-2 saatle sınırlamadık. Tüm güne çıkardık.” Ankara – aa