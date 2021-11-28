Din ve ahlâk eğitimi okul öncesinden başlamalı

Eğitim-Bir-Sen, Aralık ayında Ankara’da toplanacak Millî Eğitim Şûrası öncesinde, rapor yayınladı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 20. Millî Eğitim Şûrâsı öncesinde hazırladıkları “Görüş ve Öneriler Raporunu” açıkladı.

Sendikanın raporunda, Şura ile ilgili şu öneriler sıralandı: “Bugün ülkemizde, okul öncesi eğitimin niteliğine dair temel sorunlardan biri erken çocukluk döneminde din ve ahlak eğitimine yönelik boşluktur. Ülkemizde, ilk ve ortaöğretimde din eğitimi ve öğretimi alanında önemli mesafeler alınmasına rağmen, erken çocukluk din ve ahlak eğitimi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Çünkü okul öncesi eğitim programlarında dinî ve ahlâkî gelişime yönelik bir muhteva bulunmamaktadır. Bu boşluğun insan hayatının en kritik döneminde olması, sadece bu eğitimden mahrum kalan çocukların değil, toplumsal hayatın geleceğini etkileyecek boyutta geniş bir etki sahasına sahip olduğu/olacağı hatırda tutulmalıdır. Okul öncesinde din ve ahlak eğitimine yönelik bir talebin varlığı gerek öğrenciler gerekse veliler yönüyle bariz bir şekilde ortada durmaktadır.

Okul öncesine uyarlanmalı

Bu çerçevede, mevcut din ve ahlak eğitim modelinin çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak okul öncesine uyarlanması; velilere, dini referansı önceleyen bir ahlâk eğitimini esas alan okul öncesi ahlâk eğitimi ile belirli bir dini ve dinin değerleri öğretisinin eğitim konusu yapılmasını baz alan okul öncesi din eğitimi arasında tercih hakkının sunulacağı okul öncesi çoğulcu /tercihli din ve ahlâk eğitimi veya okul öncesi öğretim programında değerler eğitimine ayrı bir alan olarak yer verilmesi esasına dayalı değerler eğitimi modelleri üzerinden bir okul öncesi din ve ahlak eğitimi süreci tasarlanmalıdır.”

Ankara - anka