Dünyayı saran rahmet iklimi - Can Kardeş Şubat sayısı çıktı!

40 yılı aşkındır yayın hayatına devam eden Can Kardeş, aynı heyecan ve coşku ile 373. sayısıyla okurlarına ulaşıyor.

Can Kardeş kapak başlığında “Rahmet İklimi” diyor. Derginin yazarlarından İsmail Tezer, “Dünyayı Saran Rahmet İklimi” başlıklı yazısında, Arif ve annesi arasında geçen bir sohbeti kaleme aldı. Son dönemde yaşanılan kuraktan, ve Rahmet mevsiminden yani üç aylardan bahsediliyor. Kuraklığın son bulması için duâ ediyorlar. Haydi sayfaları çevirin. Renkli Düşünceler köşesinde, çocuk eğitiminde Peygamber sünneti konusu işleniyor. Peygamber Efendimizin (asm) hayatını anlamak ve O’nun (asm) davranışlarını uygulamak gerektiğini hatırlatıyor. Günümüzde en hassas konu olan çocuk eğitimine dair yazıda önemli noktalara değiniliyor. Ne Haber sayfasında ise Kübra Örnek Korkmaz, Peygamberimizin (asm) yapmış olduğu sünnetleri ve çocuklardan beklentilerini İlahiyatçı yazar Süleyman Kösmene’ye sordu. Röportajı okumadan geçmeyin.

ÇİZGİLER DERGİYE RENK KATIYOR l Derginin çizgi karakterleri Vız Vız Arı ve Uçan Çocuk sayfalarda yerini aldı. l Mizah sayfası Şenlik, Asya, H2 Nur ve daha neler neler... l Hayreddin Ekmen’in “Çizgilerle Kıssalar” bölümü sahabelerden örneklerle devam ediyor. Resimli bilmece ve bulmaca sayfalarını kaçırmayın. l Geçen ay teknik bir hatadan dolayı takvimler elinize ulaşmadı. l Bu sayıda derginin tam ortasında 2021 Can Kardeş Takvimi yer alıyor. l Kolayca çıkarıp duvarınızı süsleyebilirsiniz. l Derginin neşeli, renkli ve bilgi, dolu sayfalar sizi bekliyor. l Can Kardeş, her zaman dost ve yoldaşınız olsun! MAKASLAR ELDE, TEBESSÜMLER YÜZDE! Makas Eller’de bu ay, Şule Gülgün mevsime uygun yepyeni bir faaliyet hazırladı. Kardan adam sevenler bu sayfaya! Hayvanlar Âlemi’ne dikenli aynı zamanda sevimli olan kirpi konuk oluyor. Yüzlerce iğnesi olan hayvanın duymadığınız özelliklerini İrem Demir kaleme aldı. Fenlerin Dili sayfasında, Sümeyye Engiz “Gözle Görülmeyen Canlılar”dan bahsediyor. Mikrofon Sende köşesinde, Berfin Karakoyun çocuklara mikrofon uzatıp sordu: Gelecekte okullar nasıl olacak? Birbirinden ilginç ve eğlenceli cevaplar sizi bekliyor. Mihriban Sezer, Origami sayfalarını eğlenceli hale getiriyor. Sezer, öncesinde masal kaleme aldı, sonrasında ise size bir origami faaliyeti hazırladı. Hipotatam Origami için kâğıtlarınızı hazırlayın! Bizden Haberler bölümünde, İzmit’te Online Çocuk Dersleri Ekibi’nin bütün hızıyla faaliyetleri sürüyor. Bu ay Can Kardeş Dergisi’nin kahramanlarından H2 Nur’un yazar ve çizeri Berfin Karakoyun ile bilim atölyesinde buluştu. Haberin detayı derginizde.

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.