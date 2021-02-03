"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünyayı saran rahmet iklimi - Can Kardeş Şubat sayısı çıktı!

03 Şubat 2021, Çarşamba
40 yılı aşkındır yayın hayatına devam eden Can Kardeş, aynı heyecan ve coşku ile 373. sayısıyla okurlarına ulaşıyor.

Can Kardeş kapak başlığında “Rahmet İklimi” diyor.

Derginin yazarlarından İsmail Tezer, “Dünyayı Saran Rahmet İklimi” başlıklı yazısında, Arif ve annesi arasında geçen bir sohbeti kaleme aldı. 

Son dönemde yaşanılan kuraktan, ve Rahmet mevsiminden yani üç aylardan bahsediliyor.

Kuraklığın son bulması için duâ ediyorlar. Haydi sayfaları çevirin.  

Renkli Düşünceler köşesinde, çocuk eğitiminde Peygamber sünneti konusu işleniyor. 

Peygamber Efendimizin (asm) hayatını  anlamak ve O’nun (asm) davranışlarını uygulamak gerektiğini hatırlatıyor. 

Günümüzde en hassas konu olan çocuk eğitimine dair yazıda önemli noktalara değiniliyor. 

Ne Haber sayfasında ise Kübra Örnek Korkmaz, Peygamberimizin (asm) yapmış olduğu sünnetleri  ve çocuklardan beklentilerini İlahiyatçı yazar Süleyman Kösmene’ye sordu. Röportajı okumadan geçmeyin.

ÇİZGİLER DERGİYE RENK KATIYOR 

l Derginin çizgi karakterleri Vız Vız Arı ve Uçan Çocuk sayfalarda yerini aldı.

l Mizah sayfası Şenlik, Asya, H2 Nur ve daha neler neler...

l Hayreddin Ekmen’in “Çizgilerle Kıssalar” bölümü sahabelerden örneklerle devam ediyor. Resimli bilmece ve bulmaca sayfalarını kaçırmayın.

l Geçen ay teknik bir hatadan dolayı takvimler elinize ulaşmadı. 

l Bu sayıda derginin tam ortasında 2021 Can Kardeş Takvimi yer alıyor. 

l Kolayca çıkarıp duvarınızı süsleyebilirsiniz. 

l Derginin neşeli, renkli ve bilgi, dolu sayfalar sizi bekliyor.

l Can Kardeş, her zaman dost ve yoldaşınız olsun!

MAKASLAR ELDE, TEBESSÜMLER YÜZDE!

Makas Eller’de bu ay, Şule Gülgün mevsime uygun yepyeni bir faaliyet hazırladı. 

Kardan adam sevenler bu sayfaya!

Hayvanlar Âlemi’ne dikenli aynı zamanda sevimli olan kirpi konuk oluyor. 

Yüzlerce iğnesi olan hayvanın duymadığınız özelliklerini İrem Demir kaleme aldı. 

Fenlerin Dili sayfasında, Sümeyye Engiz “Gözle Görülmeyen Canlılar”dan bahsediyor.

Mikrofon Sende köşesinde, Berfin Karakoyun çocuklara mikrofon uzatıp sordu: Gelecekte okullar nasıl olacak?

Birbirinden ilginç ve eğlenceli cevaplar sizi bekliyor. 

Mihriban Sezer, Origami sayfalarını eğlenceli hale getiriyor. Sezer, öncesinde masal kaleme aldı, sonrasında ise size bir origami faaliyeti hazırladı. 

Hipotatam Origami için kâğıtlarınızı hazırlayın! 

Bizden Haberler bölümünde, İzmit’te Online Çocuk Dersleri Ekibi’nin bütün hızıyla faaliyetleri sürüyor.

Bu ay Can Kardeş Dergisi’nin kahramanlarından H2 Nur’un yazar ve çizeri Berfin Karakoyun ile bilim atölyesinde buluştu. Haberin detayı derginizde.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Prof Dr. Şaban Şimşek: Gerilimin sebebi Saray kararnameleri

    Siber tehditler büyüyor

    İslamın evrensel hukuk anlayışı Divan-ı Harb-i Örfî savunmasında

    Ukrayna’da “Dünya Başörtüsü Günü” faaliyeti

    Basın kartında keyfîlik sürüyor

    Çiftçinin traktörü haczedilemez

    Kadıköy'deki gösterilerdeki darp olayına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

    BÜ gösterilerinde gözaltına alınan 108 şüpheli serbest bırakıldı

    İzmir'de bazı araçlar toprak altında kaldı

    Galatasaray, Başakşehir'i farklı yendi

    Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 795 vaka ve 120 ölüm gözlemlendi

    Rus muhalif Navalnıy hakim karşısında

    İzmir'deki sel afetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

    Fenerbahçe, Hatay'dan 3 puanla döndü

    Eğitimcilere aşı hemen başlanmalı

    Bab'da terör saldırısı

    Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni anayasa için de demokrasi şart
    Genel

    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İnce ince içince Çince
    Feyzullah ERGÜN

    Cennet meyvelerinden: Muz
    Genel

    Prof Dr. Şaban Şimşek: Gerilimin sebebi Saray kararnameleri
    Süleyman KÖSMENE

    Elfaz-ı küfür dinden çıkarır mı?
    Cevher İLHAN

    Tarım da çökertilmiş…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kurân, okumayı ve düşünmeyi öğütler
    Faruk ÇAKIR

    Ali Ulvi Kurucu’yu anarken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.