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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Eğitimde korona bilançosu ağırlaşıyor

21 Eylül 2021, Salı 20:45
Eğitim Sen’in açıklamasına göre 872 okulda vak’a tesBit edildi, 774 sınıf kapatıldı. Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, “Bugün sınıflarda başlayan karantina uygulamaları yarın teker teker okulların kapanmasına dönüşecektir” dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda giderilemeyen sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eğitime verilen 1,5 yıllık aranın ardından okullarda eğitim planlamasının yapılmadığı belirtilen açıklamada alınması gereken tedbirler ve eğitim emekçilerinin talepleri de sıralandı. Artıgerçek’deki habere göre açıklamada ayrıca bu hafta kendilerine ulaşan vak’a sayılarına göre okullardaki pozitif ve temaslı öğrenci, öğretmen ve personele dair verilere yer verildi. Eğitim-Sen’in verilerine göre bu hafta vak’a tesbit edilen okul sayısı 872, kapatılan sınıf sayısı 774. Okullarda temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 429, temaslı ve pozitif öğrenci sayısı 3 bin 947, temaslı ve pozitif personel sayısı ise 23.

‘ÖĞRETMEN AÇIĞI KAPATILMADI, EK DERSLİK İNŞA EDİLMEDİ’

Pandemi esnasında uzaktan eğitime geçilen dönemde çağrılarına rağmen okullarda fizikî altyapı sorunlarının giderilmediği, derslik sayılarının ihtiyaç oranında arttırılmadığı belirtilen açıklamada, “Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘Okullarda gerekli önlemleri aldık’ ifadesini kullansa da, Türkiye çapında okulların önemli bir bölümünün salgın koşullarına uygun hale getirilmediği, gerekli altyapı hazırlıklarının yapılmadığı gün gibi ortadadır. Yüz yüze eğitime en uzun süre ara veren birkaç ülkeden biri olmamıza rağmen, ciddî bir eğitim planlamasıyla yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları yapılmamıştır. Öğretmen açıkları kapatılmamış, yeni okullar, ek derslikler inşa edilmemiştir” tesbiti yapıldı. Açıklamada, okullardaki duruma ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Kırsal bölgelerde öğretmen ve okul yöneticisi olarak görev yapan binlerce arkadaşımız, aslî görevleri dışında hizmetli ve memur çalışanlarının yapacağı işleri de yapmaktadır. MEB bugüne kadar seyreltilmiş sınıf uygulamasını hayata geçirmemiştir”

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“OKULLAR SALGIN YOKMUŞCASINA AÇILDI”

Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, öğretmen ve idarecilerin yüz yüze eğitimin devam etmesi için çalıştığını, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ise talimat verdiğini belirterek, “Okullar salgın yokmuşçasına hiçbir önlem alınmadan açılmıştır” dedi.

Okullarda yeni derslikler yapılmadığı gibi, mevcut dersliklerde fizikî mesafenin sağlanması, havalandırma, tuvaletler ve lavabolar için gerekli tadilat ve düzenlemeler de yapılmadığını iddia eden Kaya, “Birçok okulda sınıf mevcutları 40’ın üzerinde. Sınıflar ve koridorlar yetersiz kalmaktadır. Kadrolu yardımcı personel yok” dedi. Kaya, her okulda yeni vak’a haberleriyle karşılaştıklarını da ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sınıflar lokal olarak karantinaya alınıyor. Henüz hiçbir okulda tam karantina yok ancak bu olamayacağı anlamına gelmiyor. Bugün sınıflarda başlayan karantina uygulamaları yarın teker teker okulların kapanmasına dönüşecektir” Adana - anka

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“Kaygının giderek yayıldığını görüyoruz”

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabip Odası, yüz yüze eğitimin başlamasıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubesi’nde yapılan toplantıda konuşan Eğitim Sen 2 Nolu Şube Sekreteri Kadriye Kaya, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bir buçuk yıldır boş olan okul mekânlarını büyük bir istek ve coşkuyla doldurmuş olmalarına rağmen geçen iki hafta içinde kaygının giderek yayılan bir duygu olduğunu görmekteyiz. Bu kadar uzun bir süre, uzaktan öğretim süreci yaşayan öğrencilerimizi coşkuyla karşılayacağımız, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının yaratılması imkânı varken hazırlıkların ne kadar yetersiz olduğunun açığa çıkması derin bir hayal kırıklığı oluşturmuştur” dedi. Kaya, MEB’in tedbir amaçlı okullara gönderdiği pandemi kitapçıklarının gerçeklikle ilgisi olmadığını belirterek, 19 milyona yakın öğrenciyi ve 1,2 milyon eğitim emekçisinin görev yaptığı okullarda kendi kaderlerine terk ettiğini kaydetti.

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