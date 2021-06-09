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9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Eğitime katılım düşük

09 Haziran 2021, Çarşamba 20:15
Eğitim Sen’in ‘uzaktan lise eğitimi’ anketine göre öğretmenlerin yüzde 70’i sınıf mevcudunun 5’te birine ders anlatıyor. Bu bulgular, “uzaktan eğitim liselerde neredeyse yoktur” sonucunu doğuruyor.

Eğitim Sen’in araştırmasına göre, lise öğretmenlerinin yüzde 70’i, sınıf mevcudunun yüzde 20’sine, yüzde 18’i de yüzde 21 ile yüzde 40 arasında bir mevcuda uzaktan ders anlattı. Böylece öğretmenlerin yüzde 88’i, sınıflarının uzaktan eğitime katılma oranının yüzde 40’ın altında kaldığını bildirdi. Uzaktan derse katılımın düşük olmasının nedeni, öğrencilerin teknolojiye erişememesi ve motivasyon düşüklüğü olarak gösterildi.

Liselerdeki düşük çevrimiçi ders katılımına dikkat çekilen Eğitim Sen raporuna göre, kısmen düzenli bir uzaktan eğitim aldığını ifade eden öğrencilerin oranı sadece yüzde 12. Eğitim Sen sonuçları, “Bu bulgulara göre ‘uzaktan eğitim’ liselerde neredeyse yoktur” diye değerlendiriyor.

Teknik yetersizlikler

Ankete katılan öğretmenlere uzaktan eğitimle ilgili yaşadıkları en büyük sorun soruldu. Öğretmenlerin yüzde 45’i “Öğrencilerimi göremeden, etkili iletişim kuramadan ders yapmak gücümü azaltıyor” derken, yüzde 46’sı, “Öğrencilerin derslere katılım düzeyinin düşük, bu nedenle az sayıda öğrenci ile ders yapmak moralimi bozuyor” yanıtı verdi. Bu soruya “İnternet hızı yeterli değil, ders sürecinin kesintiye uğraması rahatsız edici”, “Uzaktan eğitimde bilgisayar ve tableti yeterince etkili kullanamıyorum, bu konuda yeterli destek de alamıyorum” ve “Evde geçen günümün büyük bir kısmını uzaktan eğitim hazırlıkları ve derslerin alması kendim ve yakınlarım için ayıracağım zamanı azaltıyor” yanıtlarını veren öğretmenlerin oranı ise toplam yüzde 9’da kaldı. Öğrencilerin derslere katılmama nedeni sorulduğunda ise, öğretmenlerin yüzde 42’si öğrencilerin uzaktan eğitim için gerekli cihazlara (bilgisayar, tablet, internet erişimi) sahip olmamasını, yüzde 26’sı ise eğitime katılım konusunda yaşadıkları güdülenme eksikliğini işaret etti.

Eğitimden kopma tehlikesi 

Eğitim Sen tarafından 5-11 Mayıs tarihleri arasında, 1438 lise öğretmeni ile yapılan anketten çarpıcı tesbitler şöyle: Lise öğretmenlerine göre öğrencilerin uzaktan eğitime ortalama katılım oranı oldukça düşüktür. Öğretim düzeyleri arasında en düşük çevrimiçi ders izleme oranı lise öğrencilerinde görülmektedir. Öğretmenlerin yüzde 70’inin görüşlerine göre (1009) öğrencilerin en çok yüzde 20’si çevrimiçi derslere katılmaktadır. Yani öğretmenlerin oldukça büyük bir kısmına göre öğrencilerin çevrim içi derslere katılımı, sınıf listesinin yüzde 20’sinin altında kalmıştır.  Bu çok çarpıcı bir orandır. Derslere öğrencilerin 21 ile yüzde 40’ı arasında katıldığını ifade eden lise öğretmenlerinin oranı yüzde 18’dir (252). Öte yandan öğrencilerin örgün eğitimden kopması durumu da güçlü bir olasılıktır. Öğretmenlerin yüzde 61’ine göre (877) uzaktan eğitim “çocuklar için eşit koşullarda sürdürülmemiştir.”

Ankara - anka 

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