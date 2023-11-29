Eksi netle 4 yıllık üniversite

YÖK Atlas verilerine göre, YKS’deki tüm sınavlarının toplamında eksi net yapanlar üniversite kazandı.

Toplamda eksi 9,5 netle edebiyata giren bile var. Eksi netle en çok girilen bölüm iki yıllık çocuk gelişimi olurken edebiyatı kazanıp hem Türkçe hem de edebiyatta sıfırın altında kalanlar dikkat çekti. Yükseköğretim Kurulu YÖK Atlas verilerini güncelledi. Daha önceki yıllarda ortaya çıkan Yükseköğretim kurumları Sınavı’nda (YKS) kendi bölümleriyle alakalı sorularda eksi net yapanların yanı sıra bu yıl toplam sorularda eksi net yapanlar da oldu. Bazı bölümlere -8,75, -7,25, -9,5 net yapanlar bile girdi. Hatta Türkçe’den eksi 7,5 net yapıp Türk Dili ve Edebiyatı kazanan bile var. Özellikle çocuk gelişimi bölümünün önlisans programlarındaki eksi netliler dikkat çekti. Eksi netlerle hem iki yıllık hem de dört yıllık bölümlere yerleşildi. Bu bölümlerinin çoğunun vakıf üniversitelerinde olması ise dikkat çekti.

Haber Merkezi