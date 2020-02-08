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'Elazığ'da ara tatil olmayacak'

08 Şubat 2020, Cumartesi 13:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, deprem bölgesinde telafi eğitimi çalışmalarına yönelik tedbirlerinin hazır olduğunu belirterek, ara tatilin Elazığ’da okul dönemi olarak geçirileceğini, yani tatil olmayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gezi ve incelemelerde bulunmak için geldiği Karaman'da, Vali Fahri Meral'i ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Bakan Selçuk, Karaman'ın eğitim seviyesini yükseltme gayretinde olduklarını dile getirerek, "Ankara’da Karaman’la ilgili her türlü ihtiyaçlar, plan ve projeler konusunda milletvekillerimizle görüşüp, konuşuyoruz. Bugün de bunu daha yakından, çalışma gruplarıyla birlikte ele alma fırsatımız olacak. Çalışmanın Karaman için yararlı olacağı kanaatindeyim” dedi.

Elazığ merkezli depremin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, bölgedeki okulların tamamını depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere seferber ettiklerini hatırlattı.

'500 gönüllü öğretmenimiz bölgede her türlü desteği sağlıyor'

Yaklaşık 46 bin vatandaşa barınma imkanı sağladıklarını dile getiren Selçuk, “500 gönüllü öğretmenimiz bölgede her türlü desteği sağlıyor. 15 bin civarında da psiko-sosyal destek verdiğimiz vatandaşımız ve çocuklarımız var” diye konuştu.

Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya’da deprem nedeniyle eğitime açılamayan okullar için telafi eğitimlerine başlayacaklarını dile getirerek, ara tatilin okul dönemi olarak geçirileceğini söyledi.

Selçuk şöyle konuştu; "Tedbirlerimiz hazır. Ara tatilin Elazığ’da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var. Asıl daha detaylı çalışmamız, öğrencilerimizin eğitimlerinin sürdürülebilmesi için verdiğimiz destekler. Sınavlara yönelik LGS gibi, üniversiteye hazırlık gibi konular hakkında birtakım çalışmalarımız var. İnşallah pazartesi günü de tüm Türkiye’de fırsat adaleti açısından çok büyük yenilik getirecek bir çalışmayı da paylaşma fırsatımız olacak. Şu anda Elazığ ile ilgili söyleyeceğimiz, bütün çocuklarımızın eğitimlerine ara vermelerinden kaynaklanan kayıpların telafisi için her türlü hazırlığı yaptığımız ve ara tatil konusuyla ilgili de bir eğitim dönemi olarak geçmesi bakımından gereken çalışmaların yürütüldüğünü belirtmek."

'Öğrencilerimiz için kurs imkanları sağlanacaktır'

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle ilgili gerekli destek mekanizmalarının oluşturulduğunu bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz için kurs imkanları sağlanacaktır. Lise Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilerimiz için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarında yoğunlaştırılmış program uygulanarak öğrencilerimizin ders açıkları kapatılacaktır. Elazığ genelindeki 27 ağır ve orta hasarlı okulumuzun tüm öğrencileri, bu okullarımıza en yakın olan okullarımızla ilişkilendirilmiş olup, bugün itibarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan bu çocuklarımız yeni okul binalarında eğitim öğretime devam edebileceklerdir. Yeni okul binaları hazır hale gelinceye kadar öğrencilerimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime devam edecektir."

Etiketler: Elazığ, ara tatil
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