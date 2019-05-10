Enstitülerde en az araştırılan alan tarım ve hukuk

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) istatistiklerine göre, tarım ve hukuk, yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitülerde en az araştırma faaliyeti yürütülen iki alan oldu.

Türkiye genelindeki enstitülerde sadece 13 öğretim elemanı tarım konulu araştırma yaparken, hukuk alanında çalışan öğretim elemanı sayısı dörde kadar düştü. Üniversitelerde araştırma faaliyetleri yürüten akademisyen sayısı da son beş yılda 3 bin 160 azaldı. T24’te yer alan habere göre, 2019’da üniversitelerdeki öğretim görevlisi ile lisansüstü ve lisans öğrencisi sayısı artarken üniversitelerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten sayısında düşüş yaşandı. 2014 yılında üniversite bünyesindeki enstitü ve araştırma merkezlerinde toplam 5 bin 266 öğretim görevlisi araştırma faaliyeti yürütürken bu sayı 2019 yılında 4 bin 226’ya indi. Aynı dönemde, enstitü bünyesinde çalışan araştırma görevlisi sayısı da düşüş eğilimi gösterdi. Buna göre, enstitülerde 2014 yılında 4 bin 439 olan araştırma görevlisi sayısı 2019 yılında 2 bin 99 oldu. YÖK, üniversitelerde toplam 166 bin 225 öğretim elemanının görev yaptığını açıkladı. Bunların 26 bin 453’ünün profesör, 15 bin 451’inin doçent olduğunu bildirdi.

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