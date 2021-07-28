Gülümse Çocuk Kulübünden seminer

Gülümse Çocuk Kulübü Covid-19 sebebiyle 2020-2021 eğitim dönemini online olarak tamamladı

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - YENİ ASYA

Gülümse Çocuk Kulübü Koordinatörleri ders döneminin bitmesinin ardından Anne Eğitim Seminerleri’ni tertip etti. Şevke medar olan program Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından annelerin, anne adaylarının ve hanımların katılımıyla üç oturumda gerçekleştirildi.

Yasemin Yaşar “Kul Yetiştirme Programı” başlığı altında tabiî anneliğe vurgu yaptı. Şeyma Özdemir “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak” ile ilgili sosyal medyanın kullanımı hakkında katılımcılara pratik tavsiyeler verdi. Esmanur Adıbelli “Çocuk Yetiştirmede Nebevi Ölçüler” konusu ile peygamberlerin hayatlarından örnekler verip şefkatin çocuk terbiyesinde önemine dikkat çekti. Seminerlerin sonunda soru-cevap bölümü yapıldı.

Programa katılanlar, duygularını şöyle ifade ettiler: “Güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Anne değilim. Ne var ki çocuklarla aynı dünyada yaşıyoruz, lkokulda çalışıyorum. Bu sebeplerden çocukla ilgili seminerlere kendimi geliştirmek için katılıyorum.”

“Eksik olmayın rabbim güç kuvvet şevk nasip etsin. Emekleriniz için, Allah razı olsun, tüm emeği geçenlerden inşaallah. Tebrik ederim. Allah kabul etsin. Güzel bir organize olmuş.

Seminerler herbiri çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Devamını bekliyoruz inşallah.”