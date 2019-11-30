2004 yılından beri çocuklara başta Risale-i Nur olmak üzere çeşitli imanî değerleri aşılamak amacıyla faaliyet gösteren Gülümse Çocuk kulübü hem çeşitli semtlerdeki gülümse çocuklarının birbirleri ile kaynaşmaları, hem de bir arada güzel vakit geçirmeleri için her dönem çeşitli toplu faaliyetler düzenlemekte.

Bu yıl da faaliyetlerine Mevlid Kandili programı ile başladı. Program ilâhilerle başladı. Gülümse Çocuk Kulübü gönüllülerinin “adalet”, “merhamet” ve “cömertlik” kavramlarını Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatından kesitlerle anlattığı skeçler çocuklara ve velilere keyifli dakikalar yaşattı. Programın sonunda çocuklara üzerlerinde hadis-i şerif yazılı kırmızı güller hediye edildi. Ankara – Beyzanur Sapmaz

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