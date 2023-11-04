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4 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hanzala hâlâ özgürlük bekliyor - Can Kardeş’in 406’ıncı sayısı çıktı

04 Kasım 2023, Cumartesi 00:30
Can Kardeş 406. sayısıyla raflarda yerini aldı.

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Dergilerimiz okuyucuları ile buluştu

İREM ÖZDEMİR - İSTANBUL

Sonbahar mevsiminin son ayı olan ve kış ayına merhaba diyeceğimiz bu ayda ülkemiz sıcak günleri geride bıraktı. Ancak, biz bu dergiyi hazırlarken, 7 Ekim tarihinden sonra dünya eskisi gibi olmayacağını bir kez daha gösterdi. İsrail savaş uçakları hastane, okul demeden kadın ve çocukları bombalarla yok etmek için harekete geçti. Egemen güçler yine çaresiz ve “görmedim, duymadım ve bilmiyorum” diyerek manipüle haberlerle gündemi ters-yüz etmek gayretine girdi. Yetmedi, korsan devlete bağlılıklarını tazeleyerek vahşi yüzlerini bir kez daha göstermiş oldular. Can Kardeş elbette bu katliama sessiz kalamazdı ve dergide bu konuyu işleyerek en azından “kalemiyle” vazifesini yerine getiriyor.

BM'İN İKİ YÜZÜ

Filistinli çocukları temsil eden ve sırtı dönük olan Hanzala karakteri ile kapağını süsleyen Can Kardeş, İnci Karaman’ın yazısıyla Filistin’de yaşananları kaleme aldı. İslam ülkelerin sessizliği bir yana, birçok Müslüman coğrafyada yaşanan zulümleri de hatırlatıyor. Birleşmiş Milletler’in Dünya Çocuk Hakları Günü’ne vurgu yapan yazar, Batı’nın iki yüzlü tavrına dikkat çekiyor.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI UNUTMAYALIM

Lösemili Çocuklar Haftası ve Organ Bağışı ile ilgili önemli bir yazıyı İsmail Tezer kaleme aldı. Arif’in hasta bir çocuk için ne düşündüğünü hep birlikte okuyalım. Bir başka sayfada, Mehtap Yükselten abla, Dünya Komşular Günü ile ilgili bir anısını okurlarla paylaştı. Acaba ne yazmış olabilir? Sayfaları birlikte çevirelim. Can Kardeş’in minik yazarı Lemanur Yükselten, kahvaltı sofralarında bulunan zeytinin önemine işaret ediyor. Acaba zeytin Kur’an’ın kaç yerinde geçiyor, merak ettiyseniz derginizin sayfalarını çevirin. Hayvanlar Alemi’nde Kedigil familyasından olan Vaşak’ı yakından tanıyalım mı? İrem Özdemir ablamız sizin için kaleme aldı. Vahşi gibi görünen bu pençeli yaratığın aslında ne kadar naif bir hayvan olduğunu öğreneceğiz.

BİZİM CAN GERİ DÖNDÜ

Uçan Çocuk sayfalarımıza veda etti ama eski dost Bizim Can yeniden geri döndü. Can ve arkadaşları bu sayımızda bizimle buluşup, özlem giderecek. Zaman zaman güncel konuların işleneceği Bizim Can’da zaman zaman yeni maceralara da yelken açacak. Vız Vız Arı “İyilik yap, denize at” diyor. Bakalım bu hafta hangi hayvan dostuna iyilik yapıyor, merak ettim doğrusu.

Sayfalarımızı çevirmeye devam edin. Daha neler var, neler! Bizden Haberler, Ne Haber, Origami, Faaliyet, Çizgilerle Kıssalar, Mizah, Bilmece-Bulmaca… Can Kardeş yeni öğretim yılında sizi yalnız bırakmıyor.

Okunma Sayısı: 63
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