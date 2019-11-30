Hatay’daki eğitim etkilendi

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir Hatay’da yaşanan eğitim sorunu ile ilgili Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a cevaplandırması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, Hatay ili ve ilçelerinde; Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren sınır şehri olması sebebiyle binlerce Suriyeliyi misafir ettiğini hatırlatan Tokdemir, “Hatay ili ve ilçelerinde oluşan yüksek Suriye nüfusu en fazla eğitimi etkiledi. İlk etapta açılan Geçici Eğitim Merkezleri ile müstakil okullarda eğitim yapılırken daha sonra Geçici Eğitim Merkezleri kapatılarak Resmî okullara öğrenciler entegre edilmeye başlandı. Fizikî şartlar yeterli olmadığı için sınıf mevcutları ortalama 45-50 öğrenciye ulaştı. İlk etapta merkezdeki ilk ve ortaokullar İkili eğitime geçti. Liselerde de ikili eğitime geçildiğinde öğretmen ve öğrencilerimizin performansı olumsuz yönde etkilenecektir” dedi. Hatay ili ve ilçelerindeki öğrencilerin haksız rekabet durumuna düşeceğini ve ciddî bir biçimde başarılı olma şansları azalacağını, gerekli tedbirlerin âcilen alınmadığı takdirde ileri ki süreçte ciddî içtimai problemler yaşanacağını ifade eden İsmet Tokdemir, Millî Eğitim Bakanı Selçuk’a şu soruları yöneltti: “Hatay ili ve ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların fizikî şartlarının yeterli olmadığı bilinmektedir. Okulların fizikî şartlarının düzeltilmesi konusunda her hangi bir çalışmanız var mıdır?”

Ankara - Fatih Karagöz