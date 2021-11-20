İş hayatını oyunla öğreniyorlar

Ankara’da pilot okulda öğrencilere iş hayatında karşılarına çıkabilecek olan sorunları nasıl kolay çözebilecekleri oyunlarla öğretiliyor.

AHMET TERZİ - ANKARA

MillÎ Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve German Deutsche Sparkassenstiftung Für İnternationale Kooperation arasında, 22.06.2020 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Öğrencilere finansal katılımını arttırmak, girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve finansmana erişim hakkında bilgi vererek farkındalık düzeylerini yükseltmek amacıyla, Mobilya merkezi olarak bilinen Ankara Sitelerde ki Pilot Okul Ahmet Yesevi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine “Birikim Oyunu Kursu” ve “Mikro İş oyunu Kursu” verilmeye başladı.

Oyun süresince öğrencilere sadeleştirilmiş ekonomi, muhasebe ve pazarlama bilgileri, girişimcilik becerileri, finansal araçlara başvuru yöntemleri, girişimcilik bakış açısı, müşteri ilişkileri gibi iş hayatında ve günlük hayatlarına katkısı olabilecek birçok eğitim veriliyor.

BİRİKİM VE TASARRUFUN ÖNEMİ ANLATILIYOR

Eğitimler de öğrencilere Finansal Okuryazarlık kapsamında birikim ve tasarruf yapmanın önemi vurgulanırken; öğrencilerin iş hayatında karşılarına çıkabilecek olan sorunları nasıl kolay çözebilecekleri oyun şeklinde kazandırmak amaçlanıyor. Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, eğitimler hakkında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Önder Tosun’a teşekkürlerini ileterek, Sitelerdeki bir okulun pilot okul olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyük bir bölümünü belki de sitelerde girişimci olacak öğrencilerin oluşturduğunu söyleyen Taklacı, teorik ve pratik eğitimlerinin haricinde iş ve gündelik hayatlarında ve girişimcilik serüvenlerinde büyük katkısı olacak eğitimlerin oyunlar aracılığı ile verilmesinin öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını söyledi.