İttihad ‘şuur’ ile mümkün

Eskişehir’de “Şuur” konulu seminer veren Gazetemiz yazarlarından Ayşenur Yaşar, “Hizmeti Kur’âniye’de kuvvetli omuzlardan memnun olmak şuurlu olmanın iktizasıdır” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de Yeni Asya Hanım Okuyucuları tarafından program düzenlendi. Ayşenur Yaşar’ın “Şuur” konusunda verdiği seminer, büyük istifadeye medar oldu. İki gün boyunca devam eden program kapsamında farklı konulara da değinildi.

“UhrevÎ hizmetlerde ihlas şart”

“Nefsi emmare” konusunu ele alan Ayşenur Yaşar, uhrevî hizmetlerde ihlâsın şart olduğunu vurgularken, şahsiyeti ve enaniyeti şahs-ı manevî havuzunda eritmenin ehemmiyetine değindi. Ana konu olan “Şuur” semineri ise Cumartesi günü Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Program sunuculuğunu Hesna Nur Erdoğdu’nun yaptığı program, neşriyat köşesi ve gıda kermesiyle devam etti. Seminerde ise Yaşar, şuur konusuna Risale-i Nur’un birçok yerinden derlediği notlarla ışık tuttu. İlk olarak Şuur konusunu Sünnet-i Seniyye ile bağlayarak şu şekilde ifade etti: “Üstad Hazretleri kıyametin kopma şeklini, Efendimizin (asm) nuru kâinattan gittiği vakit; kâinat aklını kaybedecek şuursuz olan kafasını bir seyyareye çarpacak kıyameti koparacak şeklinde ifade eder. Aynen bu şekilde insan da kâinatın küçültülmüşü olduğundan hayatından Efendimizin (asm) nuru ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba gittiği vakit insan şuursuz yaşamaya başlar ve manevî kıyametini koparmış olur. Kısaca şuurlu yaşamanın kaynağı Efendimizin (asm) davranışları, fiilleri, nurudur.”

“Şuur, ittihadı gerektirir”

Yaşar, şuur hakikatiyle uhuvvet konusunu bağlayarak, “‘Şuurlu farzettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur’ân ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlarında taşıyan zatlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder’ hakikatince hizmeti Kur’âniye’de kuvvetli omuzlardan memnun olmak şuurlu olmanın iktizasıdır. Birbirinin faziletiyle iftihar ederek tesanüd sırrıyla bir olarak hareket edildiğinde manevî kuvvet artar. İttihad ve imtizaçkârane hareket olmadığında manevî hayat da gider.” İstifadeye medar olan bu güzel seminerin sonunda ise Ayşenur Yaşar’a plâket takdim edilerek programa son verildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Haber Hesna Nur Erdoğdu - Sümeyye Tuğçe Engİz