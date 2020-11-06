İzmir'de uzaktan eğitim 1 hafta daha uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı alındığını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."

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