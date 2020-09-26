Kaliteli eğitim için altyapı yeterli değil

Bilgisayar Mühendisleri Odası Eğitim Komisyonu, nitelikli bir uzaktan eğitim için altyapının güçlü olması gerektiğine dikkat çekti.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Eğitim Komisyonu’ndan Gülin Onat Bayır, EBA’da yaşanan sorunu, nitelikli bir uzaktan eğitim için nasıl bir sistem uygulanması gerektiğini anlattı. Bianet’in haberinde, Onat Bayır, şöyle konuştu: “Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) 2020 Türkiye’nin Fiber İhtiyaç Haritası’na göre Türkiye’nin fiber alt yapısının 200 kat arttırılması gerekiyor. Türkiye’nin internet alt yapısı 5G’ye uygun olmadığı için ara model olarak 4.5G uygulandı. Bu internete erişimde çok sağlıklı bir uygulama değil. Dolayısıyla Türkiye’nin uzaktan eğitimi destekleyecek bir internet alt yapısı yok. EBA’da Yaşanılan sorunun tam adını koyamıyoruz çünkü ne yaptıklarını bilmiyoruz. EBA hakkında çok fazla bilgimiz yok. Eğer uzaktan eğitim yürütülecekse her türlü ekonomik destek de verilmeli.”

“Teknolojiye yatkınlık çok önemli”

Onat Bayır, öğrenci ve öğretmenin teknolojiye yatkınlığının da uzaktan eğitimde çok önemli bir faktör olduğunu vurguladı: “EBA ders içerikleri aşama aşama oluşturulmuştu. Öğrenciler ve öğretmenler açısından yavaş yavaş uzaktan eğitim uygulamaları denenseydi, bu dönemdeki geçiş bu kadar sancılı olmazdı. Öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitime yatkın olmaması sorunların başlangıcı oldu. Nitelikli bir uzaktan eğitim için altyapısı güçlü bir sitem olmalı. Bütün bileşenler ortak çalışmalı, eğitim sendikaları, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve uzaktan eğitimi çok iyi şekilde yıllardır sürdüren üniversitelerden destek alınmalı. Ortak bir çalışma ile nitelikli bir uzaktan eğitim sağlanabilir.”

Plan var, bütçe yok

Diyarbakır Eğitim Sen 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Zühal Sezer, şunları söyledi: “Alınabilecek önlemler içerisinde okul ve derslik sayısı arttırılarak sınıf mevcutlarını 10-12’ye düşürülerek okullarda yeterli miktarda maske, dezenfektan, sıvı sabun ve benzeri hijyen malzemelerinin temin edilmesi, kısacası okulları her açıdan sağlıklı ve güvenli hâle getirecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu durum merkezi okullarda kısmen de olsa sağlanabilmiştir. Ancak bu da velilerden bağış adı altında alınan paralar ile yapılmıştır. Yani Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu konuda pandemiden önce olduğu gibi pandemi döneminde de okullara yeterli miktarda ayırdığı bir bütçe yoktur.”