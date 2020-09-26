"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kaliteli eğitim için altyapı yeterli değil

26 Eylül 2020, Cumartesi
Bilgisayar Mühendisleri Odası Eğitim Komisyonu, nitelikli bir uzaktan eğitim için altyapının güçlü olması gerektiğine dikkat çekti.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Eğitim Komisyonu’ndan Gülin Onat Bayır,  EBA’da yaşanan sorunu, nitelikli bir uzaktan eğitim için nasıl bir sistem uygulanması gerektiğini anlattı. Bianet’in haberinde, Onat Bayır, şöyle konuştu: “Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) 2020 Türkiye’nin Fiber İhtiyaç Haritası’na göre Türkiye’nin fiber alt yapısının 200 kat arttırılması gerekiyor. Türkiye’nin internet alt yapısı 5G’ye uygun olmadığı için ara model olarak 4.5G uygulandı. Bu internete erişimde çok sağlıklı bir uygulama değil. Dolayısıyla Türkiye’nin uzaktan eğitimi destekleyecek bir internet alt yapısı yok. EBA’da Yaşanılan sorunun tam adını koyamıyoruz çünkü ne yaptıklarını bilmiyoruz. EBA hakkında çok fazla bilgimiz yok. Eğer uzaktan eğitim yürütülecekse her türlü ekonomik destek de verilmeli.”

“Teknolojiye yatkınlık çok önemli”

Onat Bayır, öğrenci ve öğretmenin teknolojiye yatkınlığının da uzaktan eğitimde çok önemli bir faktör olduğunu vurguladı: “EBA ders içerikleri aşama aşama oluşturulmuştu. Öğrenciler ve öğretmenler açısından yavaş yavaş uzaktan eğitim uygulamaları denenseydi, bu dönemdeki geçiş bu kadar sancılı olmazdı. Öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitime yatkın olmaması sorunların başlangıcı oldu. Nitelikli bir uzaktan eğitim için altyapısı güçlü bir sitem olmalı. Bütün bileşenler ortak çalışmalı, eğitim sendikaları, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve uzaktan eğitimi çok iyi şekilde yıllardır sürdüren üniversitelerden destek alınmalı. Ortak bir çalışma ile nitelikli bir uzaktan eğitim sağlanabilir.”  

Plan var, bütçe yok

Diyarbakır Eğitim Sen 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Zühal Sezer, şunları söyledi: “Alınabilecek önlemler içerisinde okul ve derslik sayısı arttırılarak sınıf mevcutlarını 10-12’ye düşürülerek okullarda yeterli miktarda maske, dezenfektan, sıvı sabun ve benzeri hijyen malzemelerinin temin edilmesi, kısacası okulları her açıdan sağlıklı ve güvenli hâle getirecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu durum merkezi okullarda kısmen de olsa sağlanabilmiştir. Ancak bu da velilerden bağış adı altında alınan paralar ile yapılmıştır. Yani Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu konuda pandemiden önce olduğu gibi pandemi döneminde de okullara yeterli miktarda ayırdığı bir bütçe yoktur.”

Etiketler: kaliteli eğitim, altyapı
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce temel hak ve hürriyetler

    Koronavirüs mutasyona uğradı bulaşıcılığı arttı

    Sığınmacılar ‘kabul edilemez’ şartlarda yaşıyor

    Açlık sınırı 2 bin 448 lira

    Gıda israfına dur diyecekler

    Amerika’da bir aile Müslüman oldu

    Kaliteli eğitim için altyapı yeterli değil

    Tarihi yarımada depreme dayanıksız

    'Büyük depremin alıştırmalarını yaşıyoruz'

    Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 kişi öldü

    ABD'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Başakşehir, Hatayspor ve Galatasaray'ın ardından Karagümrük'e de yenildi

    Bakan Koca, salgına ilişkin son durumu değerlendirdi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 73 kişi daha vefat etti

    İngiltere, Uygur Özerk Bölgesinin BM'ye açılmasını istiyor

    'Deprem terör kadar tehlikeli'

    BM'den Belarus'a çağrı: Muhalif lider Kolesnikova'yı serbest bırakın

    Çin yılda 1 milyar doz aşı üretmek istiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Türkiye modeli” böyle mi olmalıydı?
    Ahmet BATTAL

    Biz çekiliyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Koronavirüs mutasyona uğradı bulaşıcılığı arttı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Babalar ve oğullar
    Faruk ÇAKIR

    Almanya’da ezan kararı
    Genel

    Amerika’da bir aile Müslüman oldu
    Ali FERŞADOĞLU

    Söz güzelleri
    Genel

    Önce temel hak ve hürriyetler
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.