"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

KPSS'nin uygulanacağı sınav merkezleri hakkında bilgilendirme

30 Haziran 2020, Salı 13:46
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, başvuruları bugün başlayacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) bu yıl 81 ilde, KPSS alan bilgisi oturumlarının ise 30 ilde uygulanacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, lisans düzeyinde uygulanacak ve başvuruları bugün başlayacak KPSS'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de düzenlenecek ÖABT'te bazı yeniliklerin olduğuna işaret ederen Aygün, "ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT'yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde yapacağız." dedi.

Halis Aygün, adayların, 12-13 Eylül'de yapılacak KPSS Alan Bilgisi Testi oturumlarına rahat ulaşımını sağlamak için sınavın yapılacağı il sayısını artırdıklarını belirterek, "Geçen yıl 17 il merkezinde düzenlediğimiz KPSS Alan Bilgisi Testi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında 27 Aralık'ta düzenlenecek 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) yapılacağı il sayısını 17’den 30'a çıkardıklarını da açıklayan Aygün, "Sınava katılacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 18 alanda yapılacak

ÖSYM tarafından düzenlenen ÖABT bu yıl, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, lise matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmenlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği olmak üzere toplam 18 alanda uygulanacak.

AA

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

    KPSS'nin uygulanacağı sınav merkezleri hakkında bilgilendirme

    Rusya Ulaştırma Bakanından Türkiye açıklaması

    Kanal İstanbul'a ilişkin yeni gelişmeler

    Dünya genelinden son veriler

    Bebek katili ölü ele geçirildi

    Belçika ''sömürgeci'' geçmişiyle yüzleşiyor

    'Suriye halkına sırtımızı dönemeyiz'

    Rusya'da ölü sayısı 9320’ye yükseldi

    Avustralya'nın bazı bölgelerinde yeniden sokak kısıtlaması kararı

    BM: Dehşete düştük

    TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı

    Yargının akordunu bozdunuz

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Tehlike azalmıyor, artıyor

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık

    ‘AVM değil, nefes almak istiyoruz’

    GATA’dan atılan öğrencilere ne oldu?

    Parti devleti mantığından çıkmalıyız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargının âdil olması için
    Mustafa ÖZBEK

    AYM’nin son Bylock kararı
    Genel

    Yargının akordunu bozdunuz
    Faruk ÇAKIR

    Korku duvarı da aşılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık
    Ahmet BATTAL

    Tabiî hâkim ülkesi nerede?
    Genel

    Tehlike azalmıyor, artıyor
    Risale-i Nur'dan

    Rûy-i zemindeki en büyük meseleyle meşgulüz
    Süleyman KÖSMENE

    Öncelik işin mi, besmelenin mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.